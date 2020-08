HET DEBAT. Is een onvoorwaardelijk basisinkomen een goed idee? Dit is jullie mening TTR

20 augustus 2020

17u30 0 In Duitsland is gisteren een grootschalig experiment rond het basisinkomen gestart. Gedurende drie jaar zullen 120 mensen elke maand 1.200 euro per maand ontvangen. Voor- en tegenstanders debatteren al jarenlang over het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Is een onvoorwaardelijk basisinkomen een goed idee? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Dirk Derycke: “Ze kunnen de mensen die een hele carrière achter de rug hebben nog geen leefbaar pensioen van 1.500 euro netto geven, wat zou je dan iedereen van jong tot oud een basisinkomen kunnen geven? Meer belastingen, lagere lonen en uitkeringen, dat zal eerder de werkelijkheid worden!”

Stefanie Van Dijk: “In beginsel is een basisinkomen natuurlijk duidelijker qua uitgaven hieraan, alleen zullen hier ook weer uitzonderingen en toeslagen op komen die de boel terug onoverzichtelijk maken. Buitenlands onderzoek heeft ook uitgewezen dat het gewoon te duur is. Ik zie meer in herstructureren van het huidige systeem om fraude minder makkelijk te maken.”

Riet Heirman: “Ik ben hier volledig tegen en het is bovendien onbetaalbaar. Er wordt nu al meer dan genoeg geld uitgedeeld zonder dat er ook maar de minste controle is of de betrokkenen er wel recht op hebben, een dergelijk basisinkomen zal dat alleen stimuleren.”

Jean Marchand: “Voor zij die het nodig hebben, spaart dat heel wat administratieve kosten uit. Het basisinkomen moet echt basis zijn en de basiskosten voor levensonderhoud incluis woonst moeten ook geminimaliseerd worden. Iedereen die dat kan zal dan nog willen actief bijverdienen, naar wens en behoefte, zonder de noodzaak zich kapot te moeten werken. Het zorgt ook voor werkverdeling waardoor werk voor iedereen werkbaar wordt! Dat is pas echt liberalisme! Geen loonslavernij meer!”

Alexander Stapert: “Geld is zo abstract geworden voor velen dat ze in sprookjes beginnen geloven. Geld is het resultaat van arbeid. Zonder productie geen geld. Prijzen zullen enorm stijgen omdat geld in waarde afneemt omdat ze niet wordt geruggensteund door productie. De ECB ‘drukt’ al jaren geld bij via leningen aan Europese lidstaten, en nu zeker met het coronavirus. Nog niet gemerkt dat ons geld sinds de euro sterk in waarde is gedaald? Vergelijk gratis geld met water bij de wijn doen, als je het lang genoeg volhoudt hou je geen wijn meer over.”

Bart Vandekempen: “Geld dat je gratis weggeeft, zorgt er uiteindelijk voor dat dat geld ook geen waarde meer heeft. Als je zomaar 1000 euro zou krijgen, wie gaat er dan nog werken? Gevolg: werklonen en daardoor dus ook de kosten en bijgevolg de verkoopprijzen stijgen tot veelvouden van die 1000 euro. Die inflatie zorgt er uiteindelijk voor dat dat basisinkomen van 1000 euro waardeloos, dus echt gratis, wordt. Als je in een basisinkomen gelooft, geloof je in hocus pocus.”

Petra Klockow: “Ik krijg het gevoel niet los dat het de maatschappij meer zal kosten. Gaan de belastingen en de sociale zekerheidsbijdragen dan stijgen om dat te financieren? Niet iedereen bekomt dezelfde uitkering. De een bekomt meer, de andere minder. Het verschil dat door het basisinkomen ontstaat moet gefinancierd worden. Met wat? Wij hebben nu een begrotingstekort.”

Kristof Verreet: “Zou, geheel naar aloude Belgische traditie, hoogstwaarschijnlijk uitdraaien op een nuloperatie in het beste geval. Huur-/koopprijzen die stijgen, want waarom niet? Iedereen heeft toch een groter budget. Gezondheidszorg die zou aangepast worden naar het Amerikaans model, dat ritje met die ambulance naar een ziekenhuis 10 km verder? Dat is dan 2000 euro alstublieft. Warenhuizen die denken, nu is het moment om ‘onze leveranciers faire prijzen te betalen’ (lees: we geven hun 5 cent/kg extra en we plakken er zelf nog 10 cent/kg bij want onze arme buitenlandse aandeelhouders moeten toch ook nog kunnen eten. De tendens zal bij deze wel duidelijk zijn. Al bij al heb ik dan zoiets van nee dank je, laat maar zitten.”

Peter Beirnaert: “Wat niemand schrijft is dat we een hogere inflatie zullen krijgen voor basisproducten. Immers net de financieel zwakkere medemens krijgt in verhouding de grootste positieve steun (want voortaan hebben ze altijd een vast basisinkomen). Dit budget zal de prijs van basisbehoeften doen stijgen. Voeding en huur wordt duurder, en na een aantal jaren zijn we terug naar af en is dit bijkomende inkomen deels terecht gekomen bij huiseigenaars en supermarkten. Maak basisbehoeften gratis. Dit is beter.”

Niel Laenen: “De afschaffing van alle huidige uitkeringen zou de transparantie van onze sociale zekerheid aanzienlijk verhogen (en de bijhorende bureaucratie vermijden), en daarmee ook tegemoetkomen aan het probleem van non-take-up. Het zorgt ook meteen voor een herverdeling van de welvaart naar het Scandinavische model. Daarentegen lijkt de betaalbaarheid - en het bijhorende draagvlak in de maatschappij - inderdaad een sterk tegenargument.”