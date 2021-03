HET DEBAT. Hoe moeten we homohaat aanpakken?

Naar aanleiding van de moord op David Polfliet (42) delen verschillende mensen uit de LGBTQ-gemeenschap hun ervaringen met homohaat . Zo wordt anno 2021 duidelijk dat homofobie nog steeds bestaat in België, van fysieke agressie tot kwetsende commentaren en scheve blikken op straat. Maar wat kunnen we daaraan doen? Hoe moeten we homohaat aanpakken? Laat je mening achter; vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hier alvast waar experts en politici voor pleiten.

Het is nog niet bewezen dat homohaat aan de basis lag van de moord op David Polfliet (42), maar feit is dat de minderjarige verdachten met hem in contact kwamen via de datingapp Grindr, een app die zich specifiek richt op de holebigemeenschap. De drie verdachten worden bovendien gelinkt aan nog twee andere gewelddadige overvallen op homoseksuele mannen die ze op het spoor kwamen via Grindr.

De dood van David Polfliet (42) lokt in ieder geval verafschuwde reacties uit. Uit getuigenissen blijkt ook dat er nog heel wat ruimte voor verbetering is wat de strijd tegen homofobie betreft.

Louise Volckaert, woordvoerder van çavaria

Volgens Louise Volckaert, woordvoerder van çavaria, is het belangrijk om de wortel van het probleem aan te pakken. Ze pleit voor een brede sensibilisering. “Momenteel is de eerste belangrijke stap om bij jongeren in te zetten op familie, gezin, directe omgeving en school. Laten we beginnen met daar alle LGBTI+-negativiteit aan te pakken. Het idee dat je identiteit wordt gezien als ‘anders’ of ‘raar’, hangt vast aan de cisgender- (iemand wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht bij geboorte, red.) en heteronormen in onze maatschappij. Dat is iets wat we moeten doorbreken. KLIQ, het vorming- en trainingscentrum van çavaria, helpt scholen bij het behandelen van het thema in de les en het werken aan een duurzaam inclusief schoolbeleid.”

“We hebben het wettelijk kader in België - er zijn rechten en beschermingswetten - maar nu is het belangrijk om mensen mee te krijgen in het verhaal. Sommige uitspraken die niet kwaad bedoeld zijn, kunnen wel enorm kwetsen en het is belangrijk dat mensen dat beseffen. We moeten ons volop inzetten voor een wereld waar iedereen zijn eigen identiteit ten volle kan beleven. Daar heeft niet enkel de LGBTI+-gemeenschap baat bij, maar iedereen”, aldus Volckaert, die ook verwijst naar de hulplijn van çavaria. “Wie met vragen zit of nood heeft aan een gesprek kan terecht bij info-en hulplijn Lumi.”

Pascal Smet (sp.a), Brussels staatssecretaris en voormalig Vlaams minister van Gelijke Kansen

In een getuigenis in deze krant benadrukt Pascal Smet (sp.a), Brussels staatssecretaris en voormalig Vlaams minister van Gelijke Kansen, het belang van LGBTQ-rolmodellen. “Het probleem is dat de tolerantie in onze samenleving niet bij iedereen aanwezig is. Het enige antwoord dat we daarop kunnen geven, is voortdurend blijven uitleggen. Onderwijs is daar heel belangrijk, maar ook de sportsector kan een rol spelen. Een klassieke machosport zoals voetbal inschakelen om via een campagne duidelijk te maken dat homoseksualiteit doodnormaal is, bijvoorbeeld. Dat moeten we doen: het via rolmodellen bespreekbaar maken en zorgen dat we vooroordelen kunnen overstijgen. We moeten ook mensen blijven aanspreken op hun gedrag. Hen confronteren bij een vreemde opmerking. Dan stemt tot nadenken, en het inzicht dat ze misschien iets verkeerds hebben gedaan.”

Orry Van De Wauwer (CD&V), Vlaams parlementslid

Orry Van De Wauwer (33), Vlaams parlementslid voor CD&V, pleit voor meer gerichte campagnes omtrent LGBTQ-fobie. “Er is nog werk aan de winkel. We moeten nog meer campagnes afvuren op groepen bij wie de aanvaarding van homoseksualiteit moeilijk ligt. Mensen mogen niet langer raar opkijken wanneer twee mannen elkaar een kus geven. Ik hoop van harte dat de moord in Beveren niet tot een angstcultuur zal leiden. Holebi’s moeten net meer naar buiten durven te komen en trots zijn op wie ze zijn. Door onszelf weg te steken, maken we de zaken er allesbehalve beter op.”

Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van Gelijke Kansen

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somer (Open Vld) zegt dat het vormen van mensen op het terrein, zoals jeugdwerkers, en het investeren in hulplijnen prioriteiten zijn in de strijd tegen homofobie. “Het is belangrijk dat politie, preventie en justitie samenwerken. Er moet een nultolerantie zijn tegen elke vorm van homofobie. Aan Vlaamse kant investeren we sterk - en dat gaan we nog opdrijven - in het vormen van mensen die op het terrein werken zodat ze veel sneller homofobie opmerken en daar assertiever op kunnen reageren. Ten tweede willen we ook de hulplijnen meer in de kijker zetten. Dit jaar hebben we nog 30.000 euro uitgetrokken om de opvolger van de holebifoon, Lumi, extra te ondersteunen.”

Alexis Dewaele, professor psychologie UGent

Professor psychologie Alexis Dewaele coördineerde voor de Gentse universiteit een grootschalig onderzoek naar seksualiteitsbeleving. Hij benadrukt het belang van sensibilisering en onderwijs. “We moeten de hele samenleving sensibiliseren. Het draait om bewustwording, en dus ook om educatie in scholen. Leerkrachten dienen aan te geven dat LGBTQ+ staat voor de vele mogelijke variëteiten van seksuele beleving en dat die allemaal evenwaardig zijn.”

Groen pleit voor mogelijkheid strengere straffen

Naar aanleiding van de moord op David Polfliet wil Groen de lijst van misdrijven waarbij er hogere straffen kunnen geëist worden omdat er sprake is van een haatmotief uitbreiden. Vandaag geldt het haatmotief en homohaat als een verzwarende omstandigheid bij een aantal misdrijven zoals doodslag of belaging. De straf kan in dat geval verhoogd worden. Voor onder meer diefstal met geweld kan dat niet. “Als vandaag holebi’s worden afgeperst en beroofd omwille van hun seksuele geaardheid, kan de dader in principe geen hogere straf krijgen. We vragen aan onze minister van Justitie om hier snel werk van te maken”, aldus Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Kamerlid Eva Platteau.

