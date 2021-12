Hersenoperatie Luna (4) uitgesteld door corona: “Je ziet haar levenskwaliteit gewoon afnemen. Wij hebben ook recht op zorg”

Oekraïense president Zelenski wil recht­streek­se onderhande­lin­gen met Rusland

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski wil rechtstreekse onderhandelingen met Rusland om het conflict in het oosten van Oekraïne te beëindigen. Dat zei de president in zijn jaarlijkse State of the Union voor het parlement. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zal donderdag in Stockholm zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoeten. Ook zij zullen het hebben over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne.

15:55