Herman Goossens: “In het beste scenario 7.500 doden in België” LB

18 maart 2020

22u17 618 Professor klinische biologie Herman Goossens (UZA) maakte vandaag in VTM NIEUWS en later bij Terzake een ontnuchterende rekensom waarmee hij ons op het belang van het naleven van de opgelegde maatregelen wijst.

“Als men zich niet houdt aan wat de regering vraagt, staan ons Italiaanse toestanden te wachten, waar mensen boven de zestig niet meer gereanimeerd worden”, zei Goossens. “Vijf procent van de besmette patiënten wordt gehospitaliseerd. Daarvan komt een op de drie op intensieve zorgen terecht, dus 1,5%. Daarvan overlijdt de helft, dus 0,75%. Op tien miljoen Belgen zouden we 7.500 doden tellen.” Hierbij dient opgemerkt dat Goossens uitgaat van de veronderstelling dat élke Belg besmet zou raken.

Voorts wijst Goossens erop dat in Italië de mortaliteit momenteel op 7% ligt. “Als we ons niet houden aan wat de regering vraagt, kunnen we de komende maanden 75.000 levens verliezen in ons land. Het is dus absoluut noodzakelijk dat we de regels volgen, anders wordt het een drama.” Viroloog Marc Van Ranst noemt de prognoses van Goossens “pessimistisch, maar niet uit te sluiten.”