Herman De Croo na pensioenheisa: “Ik zal het zo niet laten. Je mag gerust zijn”

KIJK. Pyromaan wordt op heterdaad betrapt door politiedro­ne tijdens bosbranden in Italië

Een politiedrone filmt enkele brandhaarden in het zuiden van Italië. Niet veel later hebben ze ook de dader in het vizier. Op bovenstaande beelden is te zien hoe de man met een motor van de plaats delict komt. Wanneer hij de drone in de gaten krijgt, probeert hij er - tevergeefs - een steen naar te gooien. De crimineel kan niet veel later gearresteerd worden.