HERLEES. Ziekenhuizen bereiden zich voor op worstcasescenario - Athene vordert privéartsen op om in openbare ziekenhuizen te werken

Man in India zegt dat hij zich al 11 keer liet vaccineren, in de rij voor nummer 12 wordt hij gepakt: “Ik voelde me beter na elke prik”

Een man in India heeft zich naar eigen zeggen liefst elf keer laten inenten tegen corona. Hij werd onlangs betrapt toen hij in de deelstaat Bihar nogmaals een prik wou laten zetten, meldt een plaatselijke medewerker van de gezondheidsautoriteiten vrijdag. De 65-jarige Brahmdeo Mandal verklaarde daarop trots dat hij al elf keer gevaccineerd was. Nu wordt onderzocht hoe dit kon gebeuren.

7 januari