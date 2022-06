HERLEES. Zeker 4 burgerdoden door luchtaanval in Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk - Rusland heeft geen bezwaar tegen eventuele EU-toetreding Oekraïne

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Amerikaan­se dronever­koop aan Oekraïne op losse schroeven - Zelensky: “Oekraïne zal waardevol lid van EU zijn”

De Europese Commissie heeft vrijdag aanbevolen dat de Oekraïne en Moldavië kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie krijgen. Rusland laat weten dat het daar geen bezwaar tegen heeft. “Het is geen militair blok. Het is het recht van elk land om zich aan te sluiten bij economische unies”, aldus de Russische president Poetin vrijdag tijdens een toespraak op het jaarlijkse economische forum van Rusland in Sint-Petersburg. Poetin zei er ook dat zijn land geen hinder ondervindt van de westerse sancties, die hij “krankzinnig” en “ondoordacht” noemde. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

1:44