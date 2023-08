HERLEES. Rusland haalt Oekraïense raketten neer nabij Krimbrug: “De brug is niet beschadigd”

In de Russische exclave Kaliningrad aan de Baltische Zee is een Russisch gevechtsvliegtuig neergestort bij een trainingsvlucht, zo zeggen de Russische autoriteiten. De bemanning is daarbij om het leven gekomen. Een specifiek aantal gaf dat ministerie niet. Het zou wel gaan om een toestel van het type Soechoj Su-30, dat een tweezitter is.

Poolse politie onderzoekt stickercampagne Wagner

In Polen heeft de politie een onderzoek geopend naar stickers die adverteren om in dienst te treden bij het Russische huurlingenleger Wagner. Burgers hebben de stickers in A5-formaat opgemerkt in verschillende wijken in Krakau, zo deelde een woordvoerster van de plaatselijke politie mee.

Op de stickers is het logo van Wagner afgebeeld. Daaronder staat in het Engels: "We zijn hier. Sluit je aan". De sticker bevat een QR-code die volgens informatie van de politie leidt naar een rekruteringswebsite van het huurlingenleger.

In Polen is de nervositeit over Wagner toegenomen sinds troepen van het leger van Jevgeni Prigozjin na een mislukte opstand tegen Moskou zich hebben gevestigd in Wit-Rusland, een bondgenoot van Rusland. Ook in Litouwen, dat eveneens een grens met Wit-Rusland deelt, is de bezorgdheid groot.

"We weten niet of de stickeractie een grap is, of dat er iets serieuzer achter zit", zei de woordvoerster van de politie in Krakau. De politie is op zoek naar de verantwoordelijken. In Polen is het rekruteren voor of in dienst treden bij buitenlandse legers of huurlingenlegers verboden. Bij inbreuken kunnen celstraffen tot vijf jaar uitgesproken worden.