HERLEES. Recordaantal besmettingen in Frankrijk, Italië en Verenigd Koninkrijk - Aandeel omikron stijgt in ons land naar 33 procent

Antwerpen weer overspoeld door Nederlan­ders: "Zelfs de parkeer­plaat­sen voor mindervali­den staan vol"

In Antwerpen is het weer over de koppen lopen, maar dan vooral door de vele Nederlanders die zijn afgezakt voor hun kerstinkopen. In de parkings staan er duidelijk heel veel Nederlandse auto’s aan te schuiven. Ook de Nederlanders zelf geven aan dat ze opvallend veel landgenoten tegenkomen. “Maar we hadden nog kerstcadeaus nodig en dus was dit de enige optie”, klinkt het daar.

23 december