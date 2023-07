HERLEES OORLOG OEKRAÏNE. "Oekraïense droneaanval veroorzaakt explosie in munitiedepot op de krim”, auto- en treinverkeer tijdelijk stilgelegd

VS bevestigt dat Wagner-leger niet meer meevecht in Oekraïne

"Wat er nu aan het front gebeurt, is een schande waaraan wij niet hoeven deel te nemen", zei Prigozjin in een video die op Telegram is gezet. Het is niet helemaal zeker of de man op de video daadwerkelijk Prigozjin was, maar de stem klonk in ieder geval wel als de zijne.