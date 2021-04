HERLEES. Meer dan een miljoen coronadoden in Europa - Vandenbroucke: “Situatie in ziekenhuizen moet beter, anders geen versoepelingen”

Na een lange dag vergaderen heeft het Overlegcomité woensdag een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Daarbij zijn drie data van belang: de eerste, voorzichtige versoepelingen gaan in op maandag 19 april, waarna op maandag 26 april en, onder voorbehoud, op zaterdag 8 mei nog een reeks versoepelingen volgen. “Het Overlegcomité heeft gekozen voor een voorzichtige aanpak, die stoelt op vertrouwen: in vaccinaties en in mensen”, aldus premier De Croo. Herlees hier onze liveblog van donderdag 15 april.