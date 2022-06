HERLEES. China beklemtoont steun aan Rusland - Washington zendt nog eens 1 miljard dollar militaire hulp richting Kiev

Damme Scholier (17) sterft bij tragisch verkeerson­ge­val vlak bij huis: “Verschrik­ke­lijk, Axl had nog zoveel plannen”

Bij een tragisch verkeersongeval in het West-Vlaamse Moerkerke is woensdagmiddag een 17-jarige scholier overleden. Dat gebeurde nadat de tiener werd aangereden op zijn bromfiets. De hulpdiensten probeerden hem ter plaatse te reanimeren, maar de hulp kon niet meer baten. Zijn familie kwam meteen na het ongeval ter plaatse en is kapot van verdriet.

