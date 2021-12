HERLEES. Aantal besmettingen bij leerlingen bijna verdubbeld in afgelopen twee weken

TV Stefaan Degand steekt de boel lekker in de fik en zet Jan Jaap op zijn plaats: dit was ‘De Slimste Mens’

Acteur-brulboei en ongeleid vakjuryprojectiel Stefaan Degand heeft zijn revanche beet. Na een complete off-day vorige week, raasde hij dit keer als vanouds door ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Niks ontziend, inspelend op elk mogelijk akkefietje. Zelfs Jan Jaap Van der Wal moest eraan geloven toen hij iets te veel klemtonen op de foute lettergrepen plaatste. Zalige man, die Degand. Als hij goesting heeft, tenminste. In de quiz zelf kwam nieuwkomer Tom Vermeir ons en zichzelf goed amuseren. Hij was dan ook geen partij voor het duo Imbo-Verheyen. Kortom, een Slimste Mens zoals we het graag zien.

8 december