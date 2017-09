Herbeleef hoe Anderlecht de kelk tot op de bodem moet ledigen tegen Celtic

Anderlecht - Celtic Glasgow



Op de tweede speeldag in de Champions League krijgt Anderlecht de Schotten van Celtic Glasgow over de vloer. Net als paarswit in München verloren de spelers van coach Brendan Rodgers hun eerste wedstrijd kansloos tegen het sterrenensemble van Paris Saint-Germain (0-5). De belangen zijn dus hoog voor beide clubs. Een zege kan meteen een stevige optie betekenen op een felbegeerde derde plaats, die recht geeft op een overwintering in de Europa League. Interimcoach Nicolás Frutos wil zich bovendien maar wat graag bewijzen bij manager Herman Van Holsbeeck.



Kan Anderlecht de drie punten thuis houden tegen Celtic? U kunt de wedstrijd live op deze pagina volgen vanaf 20u45.

BELGA