Herbeleef de felbevochten zege van Chelsea tegen Watford

De druk op Antonio Conte neemt toe bij Chelsea. De coach wint vandaag maar best tegen Watford. In de Engelse kranten duiken de eerste berichten op over misnoegde spelers. Sommigen zouden de trainingsarbeid te hoog vinden. Kampioenentrainer Conte legt er graag de pees op, met veel loopwerk en videoanalyses. De dominostukjes staan op vallen. Zoals altijd bij Chelsea, een club waar machtige makelaars graag verhalen de wereld in sturen. Eden Hazard en Thibaut Courtois behouden hun plaats in het elftal.