HELPENDE HANDEN. Al meer dan 8.500 crisisvrijwilligers bij het Rode Kruis: zo kunt ook u slachtoffers van overstromingen steunen

Allereerst is het belangrijk om te melden dat de hulpdiensten vragen om niet-essentiële verplaatsingen in de getroffen gebieden te vermijden, zodat zij op een doeltreffende manier hulp kunnen blijven bieden. “Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een gemeente om materiaal te doneren of te brengen”, klinkt het. Maar uiteraard kan je wel op andere manieren een helpende hand reiken aan de vele slachtoffers in ons land. Er zijn al heel wat hartverwarmende initiatieven op gang gekomen waar u zich kan bij aansluiten.

Financiële gift

De VRT, DPG Media en SBS zetten hun schouders onder de solidariteitscampagne van het Rode Kruis voor de slachtoffers van de watersnood in België. In een spot van 30 seconden roepen de drie mediabedrijven op om te storten voor het Rode Kruis.

“De ongeziene watersnood van de voorbije dagen treft ons land hard. De ramp laat de mensen in de getroffen gebieden verweesd en soms zelfs dakloos achter”, benadrukken de mediagroepen in een gezamenlijk persbericht.

De Nationale Loterij van haar beurt doneert 1 miljoen euro aan het Rode Kruis voor de slachtoffers van de overstromingen.

Het Rode Kruis is druk in de weer in de regio en brengt in kaart welke hulpacties nodig zijn. Steunen kan via BE70.0000.0000.2525. Via het rekeningnummer kunnen zowel privé-personen als bedrijven giften storten. De giften zullen gebruikt worden om concrete hulp aan te bieden in de getroffen steden en gemeenten. Het Rode Kruis roept ondertussen wel op geen spullen meer te doneren, aangezien er voldoende zijn.

Vrijwilligers

Er is wel nood aan meer handen om de slachtoffers van het noodweer te helpen en, wanneer het water is weggetrokken, te helpen met puin ruimen, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Wie dat wil, kan zich aanmelden via het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis. Steden en gemeenten die hulp nodig hebben, kunnen dat aanmelden via www.rodekruis.be/helpenhelpt, aldus Verlinden.

Het platform voor crisisvrijwilligers heeft sinds vrijdag al meer dan 8.500 aanmeldingen ontvangen. De vele mensen die klaarstaan om te helpen, zullen wel nog moeten wachten tot het water gezakt is en de noden meer in kaart gebracht. “We zijn samen met het Crisiscentrum bezig om de noden in kaart te brengen. Wanneer dat gebeurd is, kunnen we een inschatting maken van het aantal mensen dat we nodig hebben. Vrijwilligers krijgen dan een bericht en een tijdsslot om te komen helpen.”

De taken waarvoor vrijwilligers ingezet kunnen worden, zijn heel variabel, van puin ruimen tot een luisterend oor bieden. Op het online platform van het Rode Kruis kan iedereen aangeven welke taak hij of zij wil uitvoeren.

Hulpplatformen

Op burgerinitiatief ontstond de website www.aidehulp14-7.com waar mensen via het hulpplatform ‘aidehulp14-7’ kunnen aangeven hulp nodig te hebben, hulp willen aanbieden of ter plaatse willen gaan helpen.

Verder is er het gratis platform App4you van Ethias, waarop vrijwilligers en slachtoffers elkaar kunnen vinden. Het werd gelanceerd aan het begin van de coronapandemie, maar Ethias heeft het platform nu een update gegeven waardoor het ook tijdens deze crisissituatie gebruikt kan worden.

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid helpt jeugdorganisaties die nu door het noodweer een andere kampplaats moeten zoeken. Zij kunnen terecht bij buitengewoon.kamperen@vlaanderen.be.

Orange Belgium vormde meer dan 100 shops om tot inzamelpunten waar iedereen spullen kan achterlaten om de mensen te helpen die hun huis verloren. Klanten die getroffen werden door de hevige regenval krijgen ook 5GB mobiele data om hen te helpen alle praktische zaken te regelen voor de heropbouw van hun huizen en het contacteren van hun vrienden en familie.

Erika Vervloesem, uitbaatster van café Commerciehuis op de grens van Dendermonde met Denderbelle, start een solidariteitsactie voor de slachtoffers van de wateroverlast in Wallonië. Zij zamelt goederen in voor de bewoners van het dorpje Sy. Haar man haalde al drie bestelwagens vol spullen op en mensen brengen ook nog eens vanalles zelf naar het café.

Overzicht hulp- en solidariteitsinitiatieven in uw buurt