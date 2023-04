Hells Angel opgepakt in Frankrijk voor moord afgelopen zomer in België

De Franse politie heeft in de buurt van Rijsel een lid van motorclub Hells Angels gearresteerd. De 29-jarige man werd gezocht voor een moord, afgelopen zomer in ons land.

Volgens BFMTV werd de 29-jarige op 14 april gearresteerd bij het huis van een vriend in Mons-en-Barœul, in de buurt van de stad Rijsel en dus niet ver van de Belgische grens. Volgens een persbericht van de politie was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd en werd de verdachte gezocht voor een moord in Leuze-en-Hainaut.

Daar werd in augustus 2022 van dichtbij een voetganger neergeschoten. “Ik zag een man op een motor aankomen bij de oversteekplaats”, vertelde een getuige toen aan de Waalse krant ‘Nord Eclair’. “Hij stapte van zijn motor en schoot drie keer op het slachtoffer.” Het slachtoffer, een dertiger, raakte aanvankelijk levensgevaarlijk gewond. De feiten deden denken aan een afrekening.

Automatisch pistool

Volgens ‘FranceBleu’ hield de politie afgelopen week de woning waar de verdachte verbleef al even in de gaten. De opgepakte motorrijder was bij de Franse autoriteiten bekend voor geweld en zware diefstallen. Tijdens de arrestatie werd een automatisch pistool aangetroffen.

De 29-jarige verdachte is opgesloten in de gevangenis in afwachting van zijn uitlevering aan ons land.

