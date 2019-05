Helikopterbeelden tonen enorme ravage na bedrijfsbrand in Bavikhove Midas Van Wynendaele

31 mei 2019

10u58

Bron: STB-COPTER.COM 0

Gisteren woedde er een enorme brand in een diepvriesgroentenbedrijf in Bavikhove. De beelden tonen hoe nagenoeg het volledige bedrijf tegen de grond ligt. Het duurde uren vooraleer de brandweer het vuur onder controle kreeg. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en zo’n 150 mensen werden geëvacueerd. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.