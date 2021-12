Helikopter crasht in zee: staatssecretaris van Madagaskar zwemt bijna twaalf uur om kust te bereiken

Dementie-onderzoek VIB kan met behande­ling ziektever­loop vertragen

In de VS en Australië loopt een klinische studie rond een nieuwe gentherapie voor mensen met frontaalkwabdementie. Na de ziekte van Alzheimer is dat de meest voorkomende vorm van dementie op jonge leeftijd. Dat meldt het VIB, het onderzoeksinstituut onder leiding van professor Christine Van Broeckhoven, dat de behandeling mogelijk maakte met genetisch onderzoek.

13:06