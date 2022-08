Helft minder vissersboten aan Belgische kust op twintig jaar tijd

In 2000 waren er nog 127 vissersboten, in 2008 nog 100 en momenteel zijn er nog 64. “Niet alleen krimpt onze eigen vissersvloot, er zijn ook steeds minder erkende zeevissers aan de slag”, zegt Frieda Verougstraete-Deschacht. In 2012 waren er 439 erkende zeevissers. Van hen had 75 procent de Belgische nationaliteit. In 2020 is dat aantal gedaald tot 370 erkende zeevissers, van wie 63 procent de Belgische nationaliteit had.

Steeds meer buitenlandse vissers

Het aandeel Nederlandse vissers neemt stelselmatig toe. In 2012 had zowat 23 procent van de erkende zeevissers de Nederlandse nationaliteit. Dit steeg naar 30 procent in 2017 en naar 32 procent in 2020.

Volgens het parlementslid wordt de visserijsector steeds meer uitgeperst en wordt het beroep minder aantrekkelijk. Ook zegt Verougstraete-Deschacht dat steeds meer buitenlandse werkkrachten actief zijn. “Naast Nederlanders hebben de buitenlandse vissers de Franse, Poolse, Roemeense, Portugese of Letse nationaliteit”, zegt het parlementslid van Vlaams Belang.

Daarnaast wordt ook zowat 2,5 keer meer vis geïmporteerd. Verougstraete-Deschacht stelt dat het in de huidige tijd echter essentieel is “dat we in onze eigen voedselvoorziening kunnen voorzien”. “Net zoals met de landbouw is het daarom belangrijk dat we onze visserijsector niet verder teloor laten gaan.”

