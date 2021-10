Helft Lidl-winkels blijft dicht wegens staking tegen hoge werkdruk

Aantal coronabe­smet­tin­gen verdubbeld op twee weken tijd: “Zonder vaccinatie was de situatie 10 keer erger”

13:15 Het gemiddelde aantal besmettingen stijgt met 28 procent tot bijna 2.500 per dag. De afgelopen twee weken is het aantal coronabesmettingen zelfs verdubbeld. Maar in vergelijking met vorig jaar is de situatie wel minder zorgwekkend, vindt infectiologe Erika Vlieghe. “Vorig jaar zaten we op deze tijd al aan een dubbel aantal gevallen, zonder vaccinatie kon de situatie tien keer erger zijn.”