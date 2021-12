Helden van de zorg zijn uw Belgen van 2021. “Zo fijn dat mensen ons in hun hart dragen”: geef hen nog één groot applaus, vanavond om 20 uur

Vorig jaar kregen ze applaus, elke dag, en eindigden ze in deze Top 100 op 2. Dit jaar bleef het oorverdovend stil. Tot vandaag. Maar de waardering is groter dan ooit: onze lezers stemden de Helden van de Zorg massaal naar plek 1. Voor de zes mensen hieronder, maar ook voor de duizenden anderen die elke dag, golf na golf, het beste van zichzelf geven in heel de zorgsector past maar één woord. Respect. Om hen te bedanken roepen we heel Vlaanderen op om nog één keer voor hen te applaudisseren, vanavond om acht uur.

Roos America (34), spoedarts in AZ Maria Middelares in Gent: “Ik wil hier graag ook mijn man bedanken omdat hij best wel heel veel voor de kinderen heeft gezorgd.

Volledig scherm Roos America © Photo News / Pieter-Jan Vanstockstraeten

1. Wat is het grote verschil van deze vierde golf met de vorige corona-golven?

“Dat we intussen op de spoed, wanneer er ineens veel coronapatiënten tegelijk zijn, diréct kunnen overschakelen op een Covid-unit. En dat ditmaal ook andere dan Covid-patiënten naar ons zijn blijven komen, terwijl ze daar tijdens de vorige golven toch te angstig voor waren. Gelukkig, want die houding redt levens.”

2. Welke hartverwarmende momenten blijven je het meest bij?

“Soms moeten patiënten een paar uur wachten voor ze worden geholpen, want ernstiger zieke mensen gaan voor. Ook wij balen daarvan. Maar als ze dan tegen je zeggen dat het niet erg is dat ze moesten wachten, omdat ze ook wel zien dat we het druk hebben, en dat ze blij zijn dat je er nu bent, dat is… fijn om te horen.”

3. Hoe hou je het werken onder loodzware druk nu al bijna twee jaar vol?

“Ik haal mijn energie vooral uit lekker buiten zijn met mijn man (Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer, red.) en onze drie kinderen. Sinds kort hebben we een paard, Polo. Wanneer ik vrij heb, ga ik thuis in Knokke een paar uur rijden door de duinen en op het strand. Dan is mama wég en kan het huishouden even wachten. Ik hoor dan alleen maar trappelende hoefjes en de zee. Zalig.”

4. Wie zou je in de bloemetjes willen zetten en waarom?

“Onze verpleegkundigen op de spoed. Omdat zij elke keer opnieuw langdurig patiënten staan te verzorgen in zo’n Covid-pak. En moeten omgaan met meer agressie onder de mensen. Laatst had een patiënt ‘s nachts de tv van de wand getrokken en de kamer vernield. Chapeau dat de verpleging dat telkens oplost. En ik wil hier graag ook mijn man bedanken. Omdat hij best wel heel veel voor de kinderen heeft gezorgd. Ook al hoort hij zijn slaapjes te hebben, toch vindt hij het altijd maar oké als ik weer eens te laat ben en laat hij mij mijn werk doen.”

5. Wat zou je willen zeggen tegen onze beleidsmakers?

“Verloon verpleegkundigen beter zodat het beroep aantrekkelijker wordt en we op piekmomenten beter bestaft zijn.”

6. Waar staan we volgend jaar, corona-gewijs? Wat hoop je voor 2022?

“We gaan met dat virus moeten leren leven. Dus ik denk dat je best kijkt naar wat er nog wél kan. Restaurants ‘s avonds dicht? Dan kan je nog altijd uitgebreid gaan lunchen. Ik wens iedereen de kracht toe om te proberen om positief te blijven.”

Gert Reynders (53), verpleegkundige op medisch intensieve van UZ Leuven: “Dank aan de vele vrijwilligers in de vaccinatiecentra”

1. Wat is het grote verschil van deze vierde golf met de vorige corona-golven?

“Vanaf november waren er drie van onze intensieves constant volledig bezet: dat deze golf zulke proporties zou aannemen, en dit vooral door een populatie van niet-gevaccineerden en verzwakten, hadden we nooit verwacht. Net zomin als de grote uitval bij collega’s door ziekte en/of quarantaine.”

2. Welke hartverwarmende momenten blijven je het meest bij?

“Het blijft altijd opnieuw pakkend wanneer patiënten na een langdurige kunstmatige coma voor het eerst weer contact met hun naasten hebben. En wat ook zo mooi is: dat de zorgsector hier op nummer één staat. Dat de mensen ons na bijna twee jaar nog altijd in hun hart dragen en ons werk erkennen, is een steun voor ons allemaal.”

3. Hoe hou je het werken onder loodzware druk nu al bijna twee jaar vol?

“Door genoeg afleiding naast het werk. Frustraties wegkloppen op een tennisbal, de buitenlucht in met de mountainbike, ravotten met mijn zoontjes van 6 en 11, een goeie babbel met familie en vrienden. En… de juiste muziek in de oren! Een pakkend nummer van Bruce Springsteen of iets opzwepends van Editors dat me zo weer terugvoert naar de wei van Werchter. En bij het horen van ‘Naar de Wuppe’ van Het Zesde Metaal besef ik weer: ‘Het klopt, het komt allemaal goed.’”

4. Wie zou je in de bloemetjes willen zetten en waarom?

“De vele vrijwilligers in de vaccinatiecentra. Want dankzij hen was de gigantische uitrol van zo veel vaccins zo snel mogelijk, waardoor we een relatief vrije zomer hebben gehad en de situatie in de ziekenhuizen niet nog erger is geworden.”

5. Wat zou je willen zeggen tegen onze beleidsmakers?

“Dat een correcte verloning voor de vele onregelmatige prestaties en de verantwoordelijkheid die we toch dragen, op zijn plaats zou zijn.”

6. Waar staan we volgend jaar, corona-gewijs? Wat hoop je voor 2022?

“Het is te hopen dat de toekomstige vaccins en nieuwe medicatie de mutanten te snel af gaan zijn, en niet andersom. En dat de mensen in 2022 hun geloof in de wetenschap behouden en we ons heil niet gaan zoeken in complottheorieën en andere desinformatie. Voor mezelf hoop ik dat ik mijn voucher voor Werchter Classic kan inruilen voor een echt ticket, want dat zou alvast willen zeggen dat de situatie opnieuw onder controle is.”

Dominique Benoit (54), diensthoofd intensieve in UZ Gent: “Van mij mogen ze vaccinatie verplichten”

Volledig scherm Dominique Benoit © Photo News / Pieter-Jan Vanstockstraeten

1. Wat is het grote verschil van deze vierde golf met de vorige corona-golven?

“Dat het op onze dienst nog véél drukker is geweest dan in 2020. En ik mij in tegenstelling tot de vorige golven, compleet veilig voel. Dankzij mijn boosterprik.”

2. Welke hartverwarmende momenten blijven je het meest bij?

“Al de keren dat personeelsleden - ook mensen die ik niet ken - mij op de campus spontaan bedanken voor het feit dat ik in de media voor de zorg opkom, laat horen hoe oververmoeid iedereen is. Ik ervaar ook veel dankbaarheid van patiënten die me daar speciaal een mail voor sturen.”

3. Hoe hou je het werken onder loodzware druk nu al bijna twee jaar vol?

“Dankzij een zéér goeie ziekenhuisorganisatie en dito team. En ik haal veel ontspanning uit mijn vrije weekends, want die staan gelijk aan quality time met mijn vrouw Myriam. Ik maak dan zeer graag eten klaar, mét een goeie fles wijn erbij. Ik volg ook twee keer per week Tai Chi: dat helpt mij om te gaan met lichamelijke spanning en stress.”

4. Wie zou je in de bloemetjes willen zetten en waarom?

“Ah, mijn vrouw! Omdat ze mij nu al bijna twee jaar weinig ziet door de week. Gelukkig begrijpt ze dat het nu niet anders kan.”

5. Wat zou je willen zeggen tegen onze beleidsmakers?

“Dat ze leren om eenduidig en vooral tijdiger maatregelen te nemen. Zodat iedereen weet wat de consequenties zijn van zodra een bepaalde drempel is overschreden en je geen drie overlegcomités in drie weken tijd nodig hebt om dan opnieuw geen beslissingen te durven nemen. Nu zijn we er een lijdensweg van aan het maken.”

6. Waar staan we volgend jaar, corona-gewijs? Wat hoop je voor 2022?

“We gaan evolueren naar een virus dat ons uiteindelijk een verkoudheid of griep gaat geven. Ik zie het dus niet pessimistisch in, zelfs niet met omikron en andere varianten die misschien nog opduiken. Vaccins beschermen beter dan we denken. Maar ik sluit niet uit dat we de komende maanden nog veel relatief jonge niet-gevaccineerde patiënten langdurig op intensieve gaan zien. Voor 2022 hoop ik dus op solidariteit. En als we dat maar kunnen bekomen door vaccinatie te verplichten, dan mag dat van mij worden verplicht. Want zolang we geen vaccinatiegraad van 90 en misschien zelfs 95% halen bij de hele bevolking, kunnen ziekenhuizen nog altijd worden overspoeld.”

Marc Noppen (61), CEO van UZ Brussel: “Tango dansen met mijn vrouw als ontspanning”

Volledig scherm Marc Noppen © Photo News / Jan De Meuleneir

1. Wat is het grote verschil van deze vierde golf met de vorige corona-golven?

“De impact van deze golf, maar ook die van de derde én tweede, had véél kleiner kunnen zijn als er sneller was gereageerd. Dankzij onze hoge vaccinatiegraad is een ongeziene catastrofe vermeden. Het gaat hier nu ook om viér verschillende virusvarianten. Nog een groot verschil: onder de ernstig zieken zitten veel jonge niet-gevaccineerden. Wie het overleeft, schuift zonder uitzondering aan voor een vaccin.”

2. Welke hartverwarmende momenten blijven je het meest bij?

“De kinderen van de tekenacademie in Meise maakten speciaal voor ons personeel op de Covid-afdelingen wenskaarten. Met pakkende boodschapjes, genre: ‘Gelukkig dat jullie er zijn!’ Recht uit het hart. Ook mooi: onbekenden die me geregeld aanspreken op straat om me te bedanken voor alles wat we doen.”

3. Hoe hou je het werken onder loodzware druk nu al bijna twee jaar vol?

“Dankzij de fijne momenten met mijn vrouw. Het eerste wat wij elkaar ‘s avonds vragen, mét een glas wijn erbij: ‘Hoe was je dag, schat?’ Dat ventileren, doet deugd. We zijn ook opnieuw begonnen met tango-dansen op vrijdagavond. Pure ontspanning, ideaal om het hoofd leeg te maken. En ik probeer wekelijks een paar keer te joggen en te tennissen.”

4. Wie zou je in de bloemetjes willen zetten en waarom?

“Onze 3.850 medewerkers. Ondanks de frustraties over de niet-gevaccineerden blijven ze keihard hun best doen. Ik sta in bewondering voor hun ongelooflijke energie.”

5. Wat zou je willen zeggen tegen onze beleidsmakers?

“Maak eindelijk een goede noodtoestand-wet in plaats van de pandemie-wet die we nu hebben. Zodat je bij de eerste alarmsignalen, met een op voorhand afgesproken barometer, kan overschakelen op crisismanagement: één commando, één uitvoering en één communicatie.”

6. Waar staan we volgend jaar, corona-gewijs? Wat hoop je voor 2022?

“De komende 3 tot 5 jaar gaan we nog 2 keer per jaar een virale opstoot meemaken. En als de politiek blijft reageren zoals tot nu toe - lees: te laat - dan zitten we opnieuw 2 keer per jaar met een overbelasting van ons zorgsysteem. En wat ik hoop: voor iedereen een zo goed mogelijke gezondheid, niet vergeten te lachen, de goede dingen durven te benoemen en daar ook van genieten.”

Jasperina Dubois (45), intensivist in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt: “Onbehaaglijk gevoel, te weten dat er geen bed meer vrij is”

Volledig scherm Jasperina Dubois. © Photo News / Pieter-Jan Vanstockstraeten

1. Wat is het grote verschil van deze vierde golf met de vorige corona-golven?

“De enorme impact op heel ons zorgsysteem en dan vooral op de geplande zorg die we sinds oktober quasi volledig hebben moeten uitstellen als gevolg van een continue uitval van 10 tot 15% van ons personeel. Van de 20 hartoperaties die we hier normaal wekelijks doen, kunnen er nog hooguit 5 doorgaan. Het geeft een heel onbehaaglijk gevoel als je weet dat er in héél de provincie geen bed op intensieve meer vrij is.”

2. Welke hartverwarmende momenten blijven je het meest bij?

“Het enthousiasme van het personeel om er, ondanks de frisse tegenzin, toch voor 200% voor te gaan en in te springen voor collega’s. Collegialiteit is blijven primeren.”

3. Hoe hou je het werken onder loodzware druk nu al bijna twee jaar vol?

“Dankzij heel goeie collega’s van wie sommigen ook mijn beste vrienden zijn. Dat maakt dat je makkelijk kan ventileren en dat de ander je twijfels begrijpt. Het ultieme ontspanningsmoment voor mij is een bezoek aan een museum of galerij. Waar ik mij compleet kan laten onderdompelen in verwondering.”

4. Wie zou je in de bloemetjes willen zetten en waarom?

“In mijn naaste vrienden- en familiekring zijn verschillende mensen ernstig ziek. Ze moeten nu al bijna twee jaar super voorzichtig zijn en hun contacten beperken. Want corona kan levensbedreigend zijn voor hen. Ze hebben het zo veel zwaarder en toch blijven ze sereen, willen ze van elke nieuwe dag het beste maken.”

5. Wat zou je willen zeggen tegen onze beleidsmakers?

“Communiceer éérlijk. Luister méér naar de experten. En zet daar een structureel beleid voor de volgende jaren tegenover, met een corona-barometer. Zodat je kan ingrijpen voordat iedereen al aan het verzuipen is en je met minder drastische maatregelen een beter effect sorteert.”

6. Waar staan we volgend jaar, corona-gewijs? Wat hoop je voor 2022?

“Ik heb begrip voor het gevoel van moedeloosheid bij velen omdat niemand weet wat het met die omikron-variant gaat geven. Toch hoop ik dat de mensen focussen op wat er wél mogelijk zal zijn. En ik hoop dat we in 2022 alsnog de post-Covid-fuif kunnen geven die we onze dienst nu al zolang hebben beloofd.”

Marilou Entac (41), schoonmaakster op de Covid-afdeling in AZ Zeno in Knokke: “Hoe ik het volhou? Zingen tijdens het poetsen”

Volledig scherm Marilou Entac © Photo News / Pieter-Jan Vanstockstraeten

1. Wat is het grote verschil van deze vierde golf met de vorige corona-golven?

“Dat ik met minder angst kom werken, omdat ik mij veiliger voel sinds ik mijn drie vaccinaties heb gehad. Ik ben wel wat geschrokken omdat ik zie dat patiënten zieker zijn dan vorig jaar en ook langer bedlegerig. En tijdens de vorige golven kende ik persoonlijk bijna niemand met corona, nu ken ik er velen. Het is precies alsof wie ziek is, bijna standaard corona heeft.”

2. Welke hartverwarmende momenten blijven je het meest bij?

“Patiënten krijgen energie van de babbeltjes die ik met hen maak terwijl ik hun kamer poets. Dat vind ik zo mooi, want ik wil ook echt méér zijn dan alleen maar iemand die schoonmaakt. Ze praten met mij over hoe ze zich voelen, over hun familie, over hun angsten voor het virus. Het valt op hoeveel die praatjes voor hen betekenen. Want die mensen krijgen al zo weinig bezoek. Dan zeggen ze letterlijk: ‘Oh Marilou, bedankt omdat je niet bang bent van ons!’ Of ook: ‘Merci voor de troost.’ Er zijn zelfs patiënten die me bij hun ontslag uit het ziekenhuis uitnodigen om iets te komen drinken bij hen.”

3. Hoe hou je het werken onder loodzware druk nu al bijna twee jaar vol?

“Ik moet de Covid-patiënten nog maar zien en ik voel extra motivatie om te werken. Want ik ben niet degene die ziek is, hé. En ik hou het ook vol omdat ik altijd zing op de kamers. Ik krijg daar zelf energie van, de tijd passeert sneller en de patiënten worden er ook blij van. Dan zeggen ze: ‘Oh, de zangeres is daar!’ Het liedje dat ik ‘s ochtends bij het opstaan op de radio hoor, zing ik de hele dag door. En dezer dagen zing ik nogal veel ‘All I Want For Christmas’ van Mariah Carey.” (lacht)

4. Wie zou je in de bloemetjes willen zetten en waarom?

“Alle dokters en verpleegkundigen, omdat ook zij met veel angsten zitten en toch elke dag opnieuw die Covid-kamers binnen gaan.”

5. Wat zou je willen zeggen tegen onze beleidsmakers?

“Dat ze best wel een beetje strenger mogen zijn met hun maatregelen.”

6. Waar gaan we volgend jaar staan, corona-gewijs? Wat hoop je voor 2022?

“Ik weet niet hoe het met dat virus afloopt. Maar ik weet wel dat ik volgend jaar eindelijk nog eens naar de Filipijnen zou willen kunnen gaan, want dat is door corona al drie jaar geleden. Mijn mama woont daar, ik mis haar.”

