Heineken breekt belofte om niet langer in Rusland te investeren

Ondanks de belofte niet langer in Rusland te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne lanceerde bierproducent Heineken vorig jaar 61 nieuwe producten op de Russische markt. Dat schrijft ‘Follow The Money’, een Nederlands platform voor onderzoeksjournalistiek.

Terwijl Russische bombardementen Oekraïense steden in puin legden en grondtroepen grote delen van het buurland bezetten, begon Heineken volgens ‘Follow The Money’ in Rusland aan een grootschalig verkoopoffensief.

In 2022 lanceerde de Russische tak van de bierbrouwer volgens eigen berichtgeving “in recordtempo” 61 nieuwe producten, goed voor 720.000 hectoliter extra verkoop van bier en frisdrank. “Dit was mogelijk door fantastisch teamwork en het geloof dat alles mogelijk is.”

“2022 was een turbulent jaar voor alle marktspelers, maar bood tegelijkertijd volop kansen en opende nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling en groei van onze business”, staat te lezen in een terugblik op de website van Heineken Rusland. “Trots kondigen we aan dat we in meerdere segmenten recordhoogten hebben bereikt.”

1.800 werknemers

De Nederlandse brouwer stopte vorig jaar wel met de verkoop en productie van zijn belangrijkste merk Heineken in Rusland, maar andere merken verkoopt het bedrijf er wel nog. “We blijven er operationeel zodat we onze werknemers kunnen blijven betalen, anders loop je het risico te worden genationaliseerd”, zo werd CEO Dolf van den Brink vorige week geciteerd in de ‘Financial Times’. Hij hoopt de Russische tak, waarvoor 1.800 mensen werken, in de eerste helft van 2023 te verkopen.