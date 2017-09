Hein, 't is hier een puinhoop

ANDERLECHT SLAAT MAL FIGUUR TEGEN 'MAAR' CELTIC

STEPHAN KEYGNAERT

08u26

Photo News

RSC Anderlecht is de weg kwijt. Zwitserse gps, Argentijnse TomTom... - de ploeg blijft 'off road'. Hoé, wié brengt lijn in de chaos? Niet Nicolás Frutos, dus. Weg illusie. 0-3 tegen Schotten - de sportieve waanzin nabij. Waar blijft die dokter?