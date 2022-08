Heeft u een vraag voor minister Tinne Van der Straeten? Stel ze hier

Vakbond over drugspro­ble­men bij politie: “Agenten verkopen soms ook drugs of leveren hand-en-spandien­sten voor drugsmili­eu”

De politievakbond NSPV erkent dat het drugsgebruik bij de Antwerpse politie een probleem is. Volgens woordvoerder van de politievakbond Luc Goos blijft het niet altijd bij privégebruik, maar worden er soms drugs verkocht of helpen politiemensen zelfs drugscriminelen door dossiers in te kijken. “Het is niet te onderschatten”, vertelt Goos bij HLN LIVE. Politievakbond ACV is het helemaal niet eens met die uitspraken. “Totaal van de pot gerukt", klinkt het daar.

26 augustus