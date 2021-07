Heeft topsporter jou ertoe aangezet te gaan sporten?

Nederland­se AstraZene­ca-voor­raad naar landen in nood

0:01 De 745.000 AstraZeneca-vaccins die nog op voorraad zijn in Nederland, gaan naar andere landen. Het gaat om honderdduizenden coronavaccins die op voorraad liggen in Oss. Ze gaan naar "landen in nood die een beroep hebben gedaan op de Nederlandse regering", meldt het ministerie van Volksgezondheid.