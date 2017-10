Heeft Melania Trump een dubbelganger? Liefhebbers van complottheorieën denken van wel redactie

04u00 2 Photo News Echte Melania of fake Melania? Op internet doet een complottheorie de ronde dat de vrouw die Donald Trump bijstaat op deze persconferentie, wellicht helemaal niet de 'echte' Melania is. Een Amerikaanse actrice heeft een complottheorie de wereld ingegooid die al ontkracht werd voor ze op internet losbarstte: Melania Trump zou vervangen zijn door een dubbelganger.

De first lady stond vrijdag naast de Amerikaanse president in haar gebruikelijke look: norse blik plus grote zonnebril. Dat vond actrice Andrea Wagner Barton heel verdacht, zo schrijft ze op Facebook. "Wil de echte Melania opstaan?" Ze schrijft dat ze vermoedt dat er een stand-in naast Donald Trump staat. Haar post werd meer dan 100.000 keer gedeeld. De actrice vindt het ook vreemd dat Trump in zijn toespraak zegt: "Mijn vrouw, Melania, die hier naast me staat."

@rhyse Is it me or does Melania appear to be a man in drag here with a wig and large sunglasses on. Can only assume she left trump weeks ago and he hasn¿t yet found a way of saying he¿s done a great job on the divorce ...I have the best divorce lawyers THE BEST . Rhydian Williams(@ Rhyddler) link

"MY WIFE MELANIA WHO HAPPENS TO BE RIGHT HERE" IS EXACTLY WHAT SOMEONE WHOSE WIFE MELANIA HAPPENS TO *NOT* BE RIGHT HERE WOULD SAY https://t.co/vVIz3Q6QQe Sam Stryker(@ sbstryker) link

"Onzin"

Amerikaanse media kwamen al snel met verschillende redenen waarom de complottheorie onzin is. Er zijn genoeg andere foto's van het evenement waarop Melania Trump haar zonnebril niet op heeft, en duidelijk zichzelf is. Daarnaast blijkt Trump vaak naar haar te verwijzen als 'mijn vrouw, Melania'. Dat alles is voor de complotdenkers niet genoeg. Die kwamen al snel met foto's van een beveiligster van de first lady die sprekend op haar lijkt.

Melania Trump has a secret service agent who looks strikingly similar -- it's fuelling a wild conspiracy theory https://t.co/q9wcsBA0oI pic.twitter.com/UHPjKs2ysn Business Insider AUS(@ BIAUS) link

'Fake Melania'

'Melania Trump double' en 'Melania fake' werden ook al vaak op Google opgezocht. Tijdens de presidentscampagne waren er soortgelijke complotten over Hillary Clinton die dubbelgangers zou inzetten. Ook toen besteedden internetters uren aan het vergelijken van gelaatstrekken op onduidelijke foto's. De Melania-theorie is op Twitter al mikpunt van grappen geworden.

Andrea Wagner Barton Will the real Melania please stand up? Is it me or during his speech today a decoy "stood in" for Melania?? And.... Why would the moron say "my wife, Melania, who happens to be right here..."...

Maybe there's loads of them?

Melania

Melanib

Melanic

Melanid

Melanie

Melanif

Melanig

Etc... https://t.co/zPoozVuyTr Greg Jenner(@ greg_jenner) link