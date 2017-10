Heb je vliegangst? Kijk dan NIET naar deze mislukte landing in Salzburg Karen Van Eyken

12u02

Bron: Focus 0 videostill Het was gisteren danig schrikken voor de passagiers van een vlucht van 'Enter Air' met bestemming de Oostenrijkse stad Salzburg. Toen de piloot het vliegtuig aan de grond probeerde te zetten tijdens herfststorm 'Herwart', kon alleen een snelle reactie erger voorkomen. De beklijvende beelden kan je in onderstaande VIDEO'S bekijken.







Het vliegtuig was opgestegen in Frankfurt maar toen de piloot de landing inzette op de luchthaven van Salzburg, was het vlug duidelijk dat het een heikele opdracht zou worden door forse kruiswinden.

Op de beelden is te zien hoe de Boeing vervaarlijk heen en weer wordt geschud waarna de rechtervleugel bijna het tarmac raakt. Enkel een snelle reflex van de piloot kan een drama verkomen.

Na de mislukte landingspoging besliste de crew wijs om terug te keren naar Frankfurt en geen nieuwe poging meer te wagen. In onderstaande VIDEO kan je het spectaculaire voorval vanuit een andere hoek bekijken. De beelden zijn afkomstig van vliegtuigspotters.