Haven Oostende voor derde jaar op rij winstgevend

IN BEELD. Wereldwijd demonstra­ties tegen Russische inval in Oekraïne, ook in Rusland zelf (waar politie sterk optreedt)

Wereldwijd komen mensen op straat om te protesteren tegen de Russische invasie van Oekraïne. Manifestanten trokken de straat op in onder meer Berlijn, Parijs, Warschau, Istanbul, Dublin, Beiroet, Tokio en Brussel. Ook in meerdere steden in Rusland zijn Russen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de invasie van hun leger in buurland Oekraïne. Daar werden meer dan 1.600 demonstranten gearresteerd.

11:02