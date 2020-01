Nationale Loterij Gesponsorde inhoud Harry is blindgeboren: “Mijn leven is zoveel eenvoudiger geworden dankzij mijn hulphond Oreo” Aangeboden door Nationale Loterij

16 januari 2020

09u00 0 Harry Viaene (40) uit Muizen weet niet beter. Hij is zijn hele leven lang al blind, een speling van het lot en de genetica, want niemand in zijn familie is verder blind. “Mijn oudere broer is perfect ziend. Ik heb dus bij wijze van spreken het ‘winnende’ lot in de loterij gewonnen.” Die andere loterij speelt ook een rol in zijn leven. Misschien heb je Harry al gezien, in de tv-spot van de Nationale Loterij.

“Waarin ik verschil van ‘normale’ mensen die wel kunnen zien? Ik zou het niet weten, want ik leid een doodnormaal leven. Ik ben getrouwd met Nele en we hebben twee prachtige dochters van 5 en 9 jaar. Ook zij weten niet beter. Als de oudste en ik samen gaan zwemmen, fietst zij naar het zwembad en jog ik ernaast met mijn hand op haar schouder. Zwemmen is, naast slapen, een van de weinige dingen die ik doe zonder mijn hulphond Oreo. Oreo is de Zwitserse witte herder waarmee ik nu tweeënhalf jaar optrek. Daarvoor had ik Cazan, die in mijn leven kwam toen ik 25 was. Voor mijn 25ste was een stok mijn enige hulpmiddel. Cazan en Oreo hebben mijn leven absoluut een stuk makkelijker gemaakt. Oreo komt van Scale Dogs, een vereniging die zich inzet voor het opleiden van geleidehonden.”

Als mijn oudste dochter en ik samen gaan zwemmen, dan fietst zij naar het zwembad en jog ik ernaast met mijn hand op haar schouder. Harry Viaene

Luisteren gaat sneller dan lezen

“Mensen vragen me vaak of mijn andere zintuigen scherper werken omdat ik één zintuig mis. Ik weet bijna zeker dat ik niet beter hoor of ruik dan andere mensen, maar ik hoor bijvoorbeeld wel meer details waaruit ik dan weer informatie haal. Dat is niet alleen heel handig in het dagelijks leven – bijvoorbeeld om me ergens te oriënteren of een verkeerssituatie in te schatten – maar ook voor mijn professioneel leven. Ik werk nu al bijna 11 jaar lang bij de VRT als archivaris. Het enige verschil met mijn collega’s is dat ik uitsluitend met radiomateriaal werk, video is uiteraard niet voor mij weggelegd. Ik doe mijn werk doodgraag, maar mijn grote passie is toch de piano. Ik ben eigenlijk musicoloog van opleiding, ik speel zelf piano en ben pianostemmer als zelfstandige in bijberoep. Ook bij het pianospelen vormt mijn handicap geen beperking. Nieuwe stukken studeer ik niet in op basis van een partituur in braille, maar door het na te spelen. Ik zoek het nummer op YouTube op en speel het dan noot voor noot na, totdat ik het hele stuk onder de knie heb. Luisteren gaat bij mij sneller dan lezen.”

Ik werk als archivaris. Oké, met mijn handicap kan ik geen video’s archiveren, maar alles dat met audio te maken heeft wél. Harry Viaene

Vol zelfvertrouwen

“Het feit dat ik blind ben, is vaak specialer voor mijn omgeving dan voor mezelf. In elke school waar ik heb gezeten, werd er altijd fantastisch samengewerkt tussen de leerkrachten en de GON-begeleider. Later bij het zoeken naar een baan heb ik nooit echt gemerkt dat ik naast een job greep omdat ik blind was, maar ik ken lotgenoten die wel met die frustratie rondlopen. Ik heb mezelf altijd vrij goed kunnen ‘verkopen’ en sta vol zelfvertrouwen in het leven. Dat zelfvertrouwen én het lopen met een hond hebben me, letterlijk en figuurlijk, al heel ver gebracht. Mijn leven zal ook altijd vol muziek zitten, want ik ga graag naar concerten en festivals. En zo’n programma op tv als ‘Thomas speelt het hard’ waarin Thomas Vanderveken in één jaar het pianoconcerto van Edvard Grieg moest instuderen, vind ik gewoon geweldig, omdat daar de liefde voor muziek en de piano zo mooi in samenkomt.”

Harry Viaene en zijn hond Oreo zijn te zien in de tv-spot van Nationale Loterij:

Nationale Loterij ondersteunt Scale Dogs en zorgt er zo voor dat Harry zijn o zo broodnodige hulphond heeft. Als speler help je met elk krasbiljet of bulletin heel wat goede doelen en organisaties waar de Nationale Loterij jaarlijks haar schouders onder zet. Zo help je heel veel mensen om hun grenzen te verleggen, tegenslagen te overwinnen of dromen waar te maken. Meer dan spelen. Meer dan winnen.