Harde beelden: ondervoede baby van amper 1,9 kg vecht voor zijn leven in Syrië 14u55

Bron: AFP 5 AFP Deze verpleegster doet haar uiterste best om deze baby te reden van extreme ondervoeding in de Syrische stad Hamouria. Hoewel de Syrisch Democratische Strijdkrachten (SDF) terrein op de jihadisten van IS in Syrië veroveren, blijft de burgeroorlog in het land onschuldige levens eisen. Tragische foto's van een ondervoede baby in de stad Hamouria tonen de loodzware tol van het jarenlange conflict in de regio aan. En samen met deze baby van amper 1,9 kg gaan honderdduizenden onschuldige Syriërs gebukt onder de oorlog.

Het kind werd met een extreme vorm ondervoeding in het ziekenhuis van Hamouria binnengebracht. Daar doen verpleegsters hun uiterste best om de overlevingskansen van de baby te vergroten. In deze stad in het oosten van Syrië zwaaien de rebellen van IS nog steeds de plak. Ook heeft de rebellengroep Islamitische Staat het nog steeds voor het zeggen in de stad Deir el-Zor en de grensstad Boekamal.

Het conflict in Syrië barstte zeven jaar geleden los en eiste al het leven van honderdduizenden mensen. Meer dan de helft van de Syriërs heeft momenteel geen huis meer, experts spreken daarom van de ergste vluchtelingencrisis ter wereld.

AFP

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), troepen die door de VS gesteund worden, zijn er de laatste week wel in geslaagd IS te verjagen uit enkele strategische bolwerken als Raqqa en een van de grootste olievelden van het land in al-Omar. De Amerikaanse president Donald Trump zei gisteren echter dat hij gelooft dat het einde van het kalifaat van Islamitische Staat in zicht is.

AFP

AFP