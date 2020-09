Happy Birthday zingen in coronatijden? Meer risico’s dan je zou denken volgens Zweeds onderzoek JOBR

09 september 2020

15u49 15 Het verjaardagsliedje Happy Birthday zingen voor een jarige vriend of familielid. Het houdt tegenwoordig meer risico’s in dan het zou lijken. Wetenschappers van de universiteit van het Zweedse Lund hebben onderzocht hoeveel speeksel en virusdeeltjes uitgestoten worden tijdens het zingen. Hun conclusie: Happy Birthday zingen zonder de nodige maatregelen verhoogt de kans op verspreiding van het coronavirus.

Het idee voor dit onderzoek kwam er nadat overal ter wereld tal van maatregelen werden genomen om zangkoren op een veilige manier te laten zingen. “Alleen was er nog nooit echt onderzoek gevoerd over hoeveel risico zingen inhoudt en hoeveel virusdeeltjes en speeksel er vrijkomt bij het zingen”, klinkt het bij de Zweedse universiteit.

De wetenschappers vroegen aan 12 gezonde mensen en aan twee mensen die besmet zijn met het coronavirus om in een speciale trechter te zingen. Zo wilden de onderzoekers te weten komen hoeveel virusdeeltjes er verspreid worden tijdens het zingen. De zangers droegen speciale steriele pakken en de kamer waarin ze moesten zingen bevatte zuivere, deeltjesvrije lucht. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er vooral veel druppeltjes vrijkomen bij het zingen van luide liedjes met veel medeklinkers, zoals het verjaardagsliedje Happy Birthday.

Verschillende medeklinkers zorgen volgens het onderzoek voor een grote verspreiding van virusdeeltjes. Vooral de liedjes die veel B’s en P’s bevatten, zorgen voor een grotere verspreiding. Ook zagen de onderzoekers dat hoe luider een zanger zingt, hoe groter de concentratie vrijgekomen virusdeeltjes is. “Sommige deeltjes die vrijkomen zijn zo groot dat ze maar enkele centimeters of decimeters ver geraken. Andere deeltjes vliegen soms wel minutenlang door de ruimte”, vertelt Malin Alsved van de universiteit van Lund. “Dat kan gevaarlijk zijn wanneer een van de zangers besmet is met het coronavirus.”

Maar moeten we daarom ook stoppen met zingen? Volgens de onderzoekers van de Zweedse universiteit alvast niet, als iedereen rekening houdt met enkele maatregelen. Zo zouden afstand houden en mondmaskers dragen al twee belangrijke en doeltreffende maatregelen zijn. “Zingen moet niet onderdrukt of verboden worden, maar op dit moment moet het gebeuren met gepaste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, klinkt het.

