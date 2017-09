Hang eens de toerist uit in het oude Egypte: game 'Assassin's Creed' krijgt interactieve rondleidingen sam

Wil je eens door Egypte wandelen zonder vliegreis, zand tussen je tenen of reizigersdiarree? Het is binnenkort mogelijk in de game Assassin's Creed: Origins, met als bonus dat je meteen ook een tijdreis maakt naar de tijd van Cleopatra en co. Ubisoft kondigt nu ook een extra educatieve uitbreiding aan.

In Assassin's Creed-games worden al jaren historische steden nagebouwd, zoals Rome, Istanboel, Parijs of Londen. Je loopt erin rond zoals ze er honderden jaren geleden moeten hebben uitgezien, vaak een indrukwekkende ervaring. Producent en uitgever Ubisoft schakelt dan ook historici in om de gebouwen en straten zo waarheidsgetrouw mogelijk te reconstrueren.

Interactief

Het bedrijf gaat nu nog een stapje verder, en lanceert begin 2018 de zogenaamde Discovery Tour, een gratis uitbreiding voor de game. "Hierin krijgen spelers de kans om het Oude Egypte te ontdekken met behulp van begeleide tours", luidt het. "In de Discovery Mode gaan spelers op pad in een interactieve 3D-versie van het Oude Egypte, zonder gestoord te worden door gevechten, verhaallijnen of tijdslimieten. Van Alexandrië tot Memphis, van de Nijldelta tot de Grote Zandzee, van het Gizehplateau tot de Fajoemoase, spelers duiken in de rijke geschiedenis van het Oude Egypte zoals dat nog nooit eerder mogelijk was. De Discovery Tour biedt tientallen begeleide tours die samengesteld zijn door historici en Egyptologen. Elk hiervan focust zich op een ander aspect van Ptolemeïsch Egypte, zoals de Grote Piramides, mummificatie of het leven van Cleopatra." De Discovery Tour staat dus voor alle duidelijkheid los van de game, maar gebruikt er wel elementen van.







Leren

"Vanaf het begin heeft de Assassin's Creed-franchise belangrijke momenten in de geschiedenis bezocht, van de Derde Kruistocht tot de Italiaanse Renaissance en nu ook het Oude Egypte", laat creatief directeur Jean Guesdon nog weten. Hij hoopt dat de nieuwigheid mensen kan helpen "meer te leren over de indrukwekkende geschiedenis van het Oude Egypte met behulp van de interactieve ervaring die mogelijk is dankzij een videogame."

Hiërogliefen

Ubisoft onthult verder The Hieroglyphics Initiative, een onderzoeksproject rond machinaal leren dat mogelijk gemaakt wordt door Google TensorFlow. Het opensourceproject wil helpen de ontcijfering van hiërogliefen, één van de oudste geschreven talen in de geschiedenis, eenvoudiger te maken. "Een van de belangrijkste stappen in dit project is het verzamelen van bronmateriaal (beelden van originele hiërogliefen uit het Middenrijk) en meerdere voorbeelden van de duizenden hiërogliefen die geïdentificeerd en vertaald zijn door academici", luidt het. "Om deze reden is Ubisoft op zoek naar onderzoekers en historici om een steentje bij te dragen door zoveel mogelijk data te verzamelen en zo de perfecte hiërogliefenvertaler te creëren." Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op de website van The Hieroglyphics Initiative via www.hieroglyphicsinitiative.com.







Assassin's Creed Origins verschijnt op 27 oktober voor Xbox One (X), PlayStation 4 (Pro) en PC.