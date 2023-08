Handlangers drugsbaron Flor Bressers verliezen ‘gekocht’ Turks paspoort waarmee ze aan gerecht wilden ontsnappen

Twee handlangers van drugsbaron Flor Blessers die onderdoken in Turkije en daar de Turkse nationaliteit verkregen in ruil voor investeringen, zijn hun ‘gekochte’ paspoort kwijtgespeeld. Dat heeft ‘De Standaard’ vernomen uit gerechtelijke bron. Daardoor zouden de twee drugscriminelen alsnog uitgeleverd kunnen worden aan ons land.

KIJK. Uitgelegd in 50 seconden: wie is Flor Bressers, drugsbaron met diploma criminologie?

Het gaat om de Bosniër Sani A.M. (38) en zijn Albanese rechterhand Flamur S. (48), twee drugscriminelen die jarenlang in Antwerpen woonden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een van de grootste drugsdossiers die ons land ooit gekend heeft. In maart was er in Antwerpen nog een aanslag bij wokrestaurant Wok & Chicken Style, waarvan Sani A.M. (38) de eigenaar is.

In de zaak-Kriva Rochem, genoemd naar een bedrijf in de Antwerpse haven, zou minstens 3,2 ton cocaïne ons land zijn binnengebracht door een criminele bende onder leiding van Flor Bressers (36) uit Lommel. Die laatste zit sinds vorig jaar in de gevangenis. Ook Sergio Roberto De Carvalho (64), een van de grootste drugshandelaren aller tijden, is een verdachte in het dossier.

De Belgische politie ontdekte dat Sani A.M. (38) en Flamur S. (48) gevlucht waren naar Turkije. De twee waren ondergedoken in Istanboel, waarop hun uitlevering werd gevraagd. Die werd echter geweigerd omdat beide heren, in ruil voor wat investeringen, de Turkse nationaliteit hadden verkregen.

Uitlevering

Nadat in de Belgische pers artikels verschenen over het feit dat criminelen de Turkse nationaliteit konden ‘kopen’, ontstond daar ook in de Turkse pers commotie over. Daarop schoot de Turkse overheid volgens ‘De Standaard’ in actie en begin in sneltempo het Turks paspoort van dergelijke criminelen af te nemen. Flamur S. is opgepakt en zit in een Turkse cel. Hij wacht nu op uitlevering aan ons land. Sani A.M is nog spoorloos.

KIJK OOK. ‘Braziliaanse Escobar’ werd in juni uitgeleverd aan ons land