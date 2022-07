‘Hamburgerfamilie’ Buysse kocht veggiekramen tijdens Gentse Feesten: “Nieuwe regels zijn best pittig”

Rechter wil dat stukken van 45 jaar oude zaak tegen regisseur Polanski openbaar worden gemaakt

Een rechtbank in Californië heeft besloten dat oude stukken over de zaak die in 1977 diende tegen regisseur Roman Polanski openbaar worden gemaakt. Dat melden Amerikaanse media. Polanski pleitte dat jaar schuldig aan het hebben van seks met een 13-jarig meisje.

14 juli