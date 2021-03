Hallucinante beelden uit Nederland: schietpartij op klaarlichte dag

Bij het schietincident maandag op 15 maart werd er om 16.55 uur vanuit een auto op een andere auto geschoten in de Molenstraat. Beide auto’s waren weg toen de politie arriveerde. In een geparkeerde auto werd een kogel gevonden en op straat lagen hulzen.

Een 29-jarige man uit Oud-Gastel (nabij Roosendaal) was de bestuurder van de auto waar vanuit werd geschoten. Hij is twee dagen later opgepakt. Een 33-jarige man uit Oudenbosch was de bestuurder van de beschoten auto. Hij is ondervraagd nadat hij zichzelf meldde op het politiebureau van Bergen op Zoom.