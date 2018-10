Halloween: van Keltische rite tot Hollywood-import bvb

29 oktober 2018

18u08

Bron: Belga 0 Halloween splijt de geesten: het gebeuren laat sommigen onder ons, meestal de wat ouderen, als Amerikaanse commerciële import volledig koud, anderen vinden het heerlijk om eventjes als spook of gemaskerd rond te trekken. Twee dingen staan vast. Enerzijds is Halloween van oorsprong Europees (Iers), maar heeft inderdaad via de VS zijn Europese (her-)intrede gedaan. Anderzijds is zoals met zovele "feesten" de oorspronkelijke bedoeling of functie onherkenbaar naar de achtergrond verdwenen.

Met Halloween, de dag voor Allerheiligen, voor de deur zie je een dubbel menselijk gedrag: de ene loopt euforisch de kostuumwinkels af, de andere sluit zich in eigen woning op en weigert een avond lang de voordeur open te doen. Heidendom versus geloof is niet afdoende om het onderscheid tussen beide categorieën te maken.

Ierse roots

Over Halloween bestaan wel enkele misverstanden, het grootste wel het door velen gedeelde geloof dat het gebruik uit de VS komt. Niet dus: de roots liggen in Ierland. Michelle Dunne, historica aan de Dublin City University in Ierland en gespecialiseerd in Ierse volksgebruiken, is categoriek: "Halloween was een van de vier belangrijkste Keltische feesten", weet zij. "De viering van Halloween dateert al van meer dan 2.000 jaar geleden. Destijds geloofde men dat aan de vooravond van die rite geesten op de wereld rondwaarden omdat tijdens die nacht de grens met het dodenrijk openstond". Voordat de Kelt op 31 oktober in bed kroop, stak hij/zij in de keuken een vuurtje aan en en legde men eten klaar voor zijn/haar voorvaderen, in het geval die zouden terugkeren.

Richting VS

Eind 19e eeuw brachten Ierse inwijkelingen, op de vlucht voor de aardappelpest, het gebruik mee naar de Verenigde Staten. Daar onderging Halloween geleidelijk zijn commercieel getinte gedaantewisseling, totdat zelfs de meeste volwassenen er een erezaak van maakten voldoende zoetigheid in huis te hebben om de candy-jagers met hun “trick or treat" van suikergoed te voorzien. De supermarkten aldaar sprongen op het gat in de markt en bieden nu grote snoeppakken als koopjes aan. Behalve snoep voor de kleintjes is er ook lekkers voor de volwassenen, in de vorm van een glas wijn of een gegrilde worst, te verorberen tijdens een praatje met de buren uit de wijk. Het is een van de weinige keren in de VS dat de Amerikaan zich bewust is van zijn buren. In Europa wordt die knusheid gereserveerd voor de kerstperiode, en wordt Halloween vooral gevierd met party's.

Europa

Dat Halloween ook doorbrak op het Europese vasteland, schrijft de Duits-Amerikaanse cultuurwetenschapster Monique Scheer volkomen toe aan het Hollywoodeffect. Halloween dankt zijn bekendheid in Europa aan Amerikaanse films (waaronder natuurlijk John Carpenters 'Halloween' uit 1979) en tv-reeksen. "De Amerikaanse populaire cultuur is hier alomtegenwoordig”, aldus Scheer.

Voor Europese Halloweenfans is het feest vooral eentje van gruwel. De gekozen outfits zijn dan ook heel vaak doodshoofden, heksen en geesten. In de VS, daarentegen en ondanks het tegenvoorbeeld van beroemd filmmoordenaar Michael Myers, luidt het motto "zich fijn verkleden" - eerder een analoog gebeuren met onze carnavalsdagen.

Het importeren van een feestcultuur is geen uitzonderlijk fenomeen, zegt Scheer. Zo is ons kerstfeest eigenlijk niets anders dan een samensmelting van diverse feestelijkheden van internationale origine.