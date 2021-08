Half miljoen gezinnen zonder stroom in Louisiana

In de Amerikaanse staat Louisiana zitten als gevolg van stormschade door de orkaan Ida zowat 530.000 gezinnen zonder stroom. Dat blijkt uit een interactieve kaart van nutsbedrijf Entergy. Volgens de noodhulpcentrale van New Orleans - met bijna 400.000 inwoners de grootste stad van Louisiana - is er op sommige plaatsen nog stroom, maar stijgt het aantal huishoudens zonder elektriciteit “met de minuut”.

Verwacht wordt dat op meer plekken de stroom zal uitvallen naarmate de orkaan verder landinwaarts trekt. Ook zijn er meldingen van schade in het kustgebied en dreigt het water sommige dijken te overstromen. De Amerikaanse nationale weerdienst (NWS) waarschuwde eerder al voor stortvloeden in onder meer New Orleans, de grootste stad van Louisiana. De NWS stuurde een waarschuwing uit voor stortvloeden in zes districten. Het gaat om New Orleans en de ruime omgeving van de stad. De waarschuwing is tot maandagochtend (lokale tijd) van kracht.

Ida is een orkaan van categorie vier op een schaal van vijf en kwam enkele uren geleden aan land in Louisiana met windsnelheden tot 240 kilometer per uur. Sindsdien zwakte de orkaan nog maar licht af, met aanhoudende windsnelheden van maximaal 215 kilometer per uur. Dat meldt het Nationaal Orkaancentrum (NHC).

“Reddingswerkers pas maandag naar zwaarst getroffen gebieden”

Volgens de gouverneur van de Amerikaanse staat Louisiana, John Bel Edwards, kunnen reddingswerkers pas maandagochtend (lokale tijd) de gebieden bereiken die het zwaarst zijn getroffen door de stormvloeden na de orkaan. Zolang Ida nog over de kustgebieden raast, is het te gevaarlijk voor de helpers om te gaan, zei Edwards zondagmiddag (lokale tijd). De kustgebieden ten zuidwesten van New Orleans zullen in eerste instantie alleen per helikopter bereikbaar zijn.

De meeste bewoners lijken zich op tijd in veiligheid gebracht te hebben, aldus de gouverneur, die ook zijn bezorgdheid uitsprak over de ziekenhuizen in de regio. Die liggen vol met coronapatiënten en konden niet allemaal ontruimd worden. In de plaats Galliano waaide zondag een deel van het dak van het lokale ziekenhuis weg. Daarbij zijn de patiënten echter wel ongedeerd gebleven, meldde de directeur aan lokale media.

Biden: “Volledige vermogen van het land inzetten voor redding en herstel”

President Joe Biden bracht een kort bezoek aan het hoofdkwartier van het nationale agentschap voor rampenbestrijding (FEMA) in Washington. "Zodra de storm voorbij is, zullen we het volledige vermogen van het land inzetten voor redding en herstel", beloofde hij. Biden vreest dat de verwoestingen wellicht "immens" zullen zijn. "We bereiden ons voor op het ergste."

FEMA heeft 2,5 miljoen maaltijden, 3 miljoen liter drinkwater en 64 generatoren in de regio klaar staan. Ook honderden hulpverleners, negentig ziekenwagens, acht ambulancevliegtuigen en zeven helikopters zijn paraat.

In Louisiana zelf zijn ongeveer 5.000 reservisten van de Nationale Garde opgeroepen. Verder zijn honderden bergingsexperten uit het gehele land gemobiliseerd. De kustwacht houdt helikopters en boten klaar. Ook het Amerikaanse leger bereidt zich voor op een hulpoperatie.

Volledig scherm Joe Biden bij zijn bezoek aan FEMA. © AFP

Volledig scherm Regen boven Canal Street in New Orleans, Louisiana nadat orkaan Ida aan land gegaan is. © AFP

Volledig scherm Harde regen in een ogenschijnlijk verlaten New Orleans. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.