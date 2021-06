Hackers van Anonymous hebben genoeg van Elon Musk: “We komen achter je aan”

Een video die zaterdag op Youtube werd geplaatst en die afkomstig lijkt van het hackerscollectief Anonymous, neemt Tesla-baas Elon Musk op de korrel. Volgens de boodschap manipuleert de Zuid-Afrikaanse CEO de koersen van cryptomunten, waardoor hij “levens verwoest”. Ze laten Musk weten dat zijn spel nu over is: “Je hebt je gelijke gevonden. We komen achter je aan”.

Of de video ook echt van Anonymous afkomstig is, valt onmogelijk te achterhalen. Anonymous is een gedecentraliseerd collectief van hackers, en wisselt voortdurend van gedaante. Volgens de videoboodschap heeft Musk lange tijd mooi weer kunnen spelen met elektrische auto's en reizen naar de maan, maar is de baas van Tesla in werkelijkheid een “narcistische rijke gozer die wanhopig op zoek is naar aandacht”. Zijn drang om de wereld te redden zou meer gebaseerd zijn op “superioriteitsgevoelens en het verlossercomplex” dan daadwerkelijke bekommering om de mensheid.

Zo wijst het collectief erop dat Musk geen enkel bezwaar heeft tegen het installeren van dictatoriale regimes in de landen waar de grondstoffen worden gedolven die zijn bedrijven nodig hebben, en waar bovendien kinderen worden uitgebuit

Anonymous beschuldigt Musk van het manipuleren van de toch al instabiele koersen van cryptomunten, waar hij zich mee verrijkt ten koste van anderen. Door positieve of negatieve berichten te schrijven over bepaalde cryptomunten beïnvloedt hij zijn volgers en andere handelaren op de markt die en masse een bepaalde cryptomunt juist kopen of van de hand doen, waardoor de koersen enorm schommelen.

Wat kost een bitcoin? Een bitcoin is zaterdag iets meer dan 35.000 Amerikaanse dollar (circa 28.765 euro) waard. De munt is flink in waarde gezakt sinds het recordniveau van 64.895 dollar (53.336 euro) half april door de vrees voor strengere regelgeving en de zorgen over het hoge energieverbruik van cryptomunten.

Een Tesla-auto voor een paar bitcoin

Zo was Musk lange tijd een fel voorstander van cryptomunten, omdat hij steeds minder vertrouwen in de Amerikaanse dollar had. In februari kondigde hij aan dat Tesla 1,5 miljard Amerikaanse dollars (1,23 miljard euro) had omgewisseld voor bitcoin en beloofde dat klanten er binnenkort zelfs auto’s van zijn bedrijf mee konden kopen.

Sinds vorige maand lijkt de liefde echter bekoeld. Tesla kondigde in mei aan dat het toch geen bitcoins accepteert omdat Musk vindt dat het genereren van de munten (‘minen’ in jargon) veel stroom kost en daardoor slecht is voor het milieu. Na de aankondigingen doken zowel de koers van Tesla als de bitcoin in de min.

Dat bitcoins genereren allesbehalve milieuvriendelijk is, was al jaren bekend. Daarom twijfelen velen of Musks argument wel oprecht was. De hackers van Anonymous stellen dat Tesla wel afstand moest doen van bitcoin omdat het anders geen overheidssubsidies meer zou ontvangen. Het collectief meent dat Tesla daar veel meer geld aan verdient dan de verkoop van auto's, maar leveren in de video geen bewijs voor die claim.

President El Salvador heeft wél vertrouwen in bitcoin El Salvador krijgt naast de de Amerikaanse dollar, ook de bitcoin als wettig betaalmiddel als het aan president Nayib Bukele ligt. Hij stuurt een wetsvoorstel naar het parlement om de bekendste cryptomunt tot wettig betaalmiddel te promoveren. In het parlement kan Bukele rekenen op een meerderheid. “Op korte termijn zal dit besluit banen opleveren en ervoor zorgen dat duizenden die nu buiten de formele economie vallen, worden betrokken,” zei Bukele in een video die werd gepresenteerd op de bitcoin 2021-conferentie in Miami. Lees hier verder.

Naar de maan

Musk steunde ook een andere cryptomunt, de ‘dogecoin'. Ooit opgezet als parodie op cryptomunten, raakte ook deze munt in zwang, mede dankzij Musks promotie. In 2021 steeg de munt maar liefst 5.000 procent in waarde. Musk noemde de dogecoin “De Cryptomunt van het volk” en beloofde zelfs een fysieke dogecoin op de maan te begraven. Maar recentelijk noemde hij diezelfde munt plots “een zwendel”, waardoor de koers tijdelijk instortte.

En ook de bitcoin verloor vrijdag opnieuw aan waarde na een paar cryptische tweets van Elon Musk. De Tesla-topman twitterde “#Bitcoin”, met daarnaast een emoji van een gebroken hart. Nog geen twee uur later tweette Musk opnieuw, dit keer met een “Ik mis je” meme. Het leverde furieuze reacties op van gebruikers die Musk smeekten om te stoppen met het beïnvloeden van de koersen.

Want wat voor Musk soms een spel lijkt, is voor houders van de munten soms een ware achtbaan van emoties voor (kleine) investeerders en “heeft levens verwoest”, aldus de hackers. Dat hij geen enkel berouw zou hebben van zijn daden, komt volgens het collectief door zijn bevoorrechte positie als zoon van een Zuid-Afrikaanse eigenaar van een diamantmijn die zijn fortuin vergaarde tijdens het apartheidsregime.

Wat het collectief precies tegen Musk wil ondernemen blijkt niet uit de video. Deze wordt afgesloten met een cryptische boodschap: “We zijn Anonymous. We zijn een legioen. We komen achter je aan”.

Bekijk hier de videoboodschap van Anonymous voor Elon Musk

Lees ook: