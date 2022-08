Hackers leggen website Taiwanese presidente lam

Gaat ze nu naar Taiwan of niet? Vliegtuig waarmee Nancy Pelosi in Maleisië aankwam draait aan Filipijnen af naar noorden

Het is een vraag die heel wat mensen bezighoudt: brengt de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi op haar reis door Azië een gecontesteerd bezoek aan Taiwan of niet? Het vliegtuig waarmee ze in Maleisië aankwam, is intussen weer vertrokken uit de hoofdstad Kuala Lumpur. Nadat het eerst naar het oosten vloog, is het nu afgedraaid naar het noorden ter hoogte van de Filipijnen. Op de speciale site Flightradar24 wordt het toestel momenteel gevolgd door zo veel mensen dat de dienst moeilijkheden ondervindt.

16:03