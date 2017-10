Hackers kunnen mailwisseling overnemen avh

13u45

Bron: ANP 1 rv Hackers hebben een nieuwe manier gevonden om heel gericht iemand aan te vallen. Ze kunnen een lopende mailwisseling kapen. Zo kunnen ze er beter voor zorgen dat een nietsvermoedend doelwit een besmet bestand in een bijlage opent, is de gedachte.

Unit 42, de onderzoekstak van beveiliger Palo Alto Networks, heeft zo'n aanval een paar maanden geleden ontdekt. De campagne kreeg de naam FreeMilk. De methode is niet bedoeld om snel veel slachtoffers te maken, maar om heel gericht een paar belangrijke mensen te treffen.



FreeMilk was onder meer gericht tegen een niet nader genoemde internationale sportbond en tegen ''burgers met indirecte banden met een land in Noordoost-Azië''. Unit 42 zegt niet om welk land te gaat, maar wijst er wel op dat de makers eerder een site van Noord-Koreaanse vluchtelingen aanvielen.