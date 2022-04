Haas betaalt sponsorgeld niet terug aan Mazepin

Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne zei Haas het sponsorcontract met Uralkali op en ontsloeg de renstal de Russische coureur Nikita Mazepin, de zoon van de bedrijfseigenaar Dmitri. De familie Mazepin onderhoudt nauwe banden met president Vladimir Poetin. Haas stelde de Deen Kevin Magnussen aan als vervanger van Mazepin.

Uralkali eiste terugbetaling van de 12 miljoen euro die het bedrijf had geïnvesteerd in de renstal. Haas weigert dat en houdt vol dat het team het volste recht had de overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder financiële consequenties, omdat de sponsor “de reputatie en gunstige imago van Haas heeft geschaad”. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde website ‘Motorsport.com’, die de juridische correspondentie heeft ingezien.

De renstal gaat evenmin in op de eis om een van de Formule 1-auto’s waarin Mazepin in het seizoen 2021 reed, aan de coureur te geven. Dat zou een clausule zijn in het oorspronkelijke sponsorcontract. Haas wil dat pas doen als Uralkali de 8 miljoen euro aan gederfde inkomsten overmaakt.

Het Russische bedrijf zou met stomheid zijn geslagen door de weigering van Haas. “Iedereen begrijpt dat de wereld zich in een moeilijke situatie bevindt, maar het is echt een schokkende behandeling van een titelsponsor die vorig seizoen bijsprong toen het team de middelen hard nodig had. Ze lijken het prima te vinden om Russisch geld uit te geven - en vragen zelfs om meer - maar willen geen Russen in de buurt hebben.”

Villa

Onlangs namen ook de Italiaanse autoriteiten een villa van meer dan 100 miljoen euro in beslag. De villa is gelinkt aan de Russische autocoureur Nikita Mazepin. De inbeslagname kadert in de economische sancties die Rusland zijn opgelegd na de Russische invasie in Oekraïne. Het gaat om de villa Rocky Ram in Porto Cervo, op de Costa Smeralda in het noordoosten van Sardinië, aldus een regeringsverantwoordelijke.

“De droom waar ik 18 jaar aan gewerkt heb, is voorbij”, zei Mazepin een kleine maand geleden, nadat zijn F1-zitje werd afgenomen. De voormalige F1-rijder weigert zich uit te spreken over de oorlog. “Ik ga mijn persoonlijke mening over het conflict niet geven”, zei hij onlangs. “Dan zou ik een enorm risico nemen, want je kan nooit iedereen tevreden houden als je dat doet. Daarom zal ik me nooit publiekelijk uitspreken over de kwestie.”

Dimitri en Nikita Mazepin staan op de zwarte lijst van de Europese Unie, net als honderden Russische oligarchen en parlementsleden. Sinds de invasie van Oekraïne door Rusland blokkeerde Italië honderden miljoenen euro aan onroerende goederen, vooral villa's en jachten die gelinkt zijn aan de Russische oligarchen.

Volledig scherm Dmitri Mazepin, CEO van Uralkali © BELGAIMAGE