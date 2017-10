Grote verwarring op zitting Kasteelmoord sam

Bron: Belga 0 Photo News De foto's dateren van een eerdere procesdag. Op het proces over de moord op Stijn Saelens is opnieuw uitvoerig gedebatteerd over de mogelijke rol van een Nederlandse informant. A.D.B. zat samen met Evert de Clercq in de gevangenis van Ieper. Notities over die gesprekken zijn nu aan het dossier gevoegd via Walter Damen, advocaat van Pierre Serry. Ook het dossier over mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens aan het moorddossier toegevoegd. De zitting eindigde in grote verwarring.

Bij het begin van de zitting van de Brugse correctionele rechtbank maakte procureur Céline D'Havé onmiddellijk duidelijk dat ze geen heil ziet in een getuigenis van de vermoedelijke informant. "Néé, het is niet nodig. Het heeft geen betrekking tot de feiten zelf. Meneer de Clercq zit hier, vraag het aan hem." Het OM stelde voor om zo snel mogelijk te pleiten. "Het zijn afleidingsmanoeuvres. U houdt rekening met wat in het dossier zit, niet met krantenartikels en wat beweerd wordt in de media."



In een verhoor in september 2016 kreeg Pierre Serry een bewering van Evert de Clercq voorgelegd. "Maar de Clercq heeft dat over die skibox nooit verklaard. Ze kunnen het alleen maar weten door een verklaring die niet in het dossier zit", aldus Johan Platteau, advocaat van André Gyselbrecht. Ook de advocaten van Pierre Serry gingen door op die kwestie. "Wij vinden tot op vandaag geen enkel pv waarin dat staat", zei Kris Vincke.

Geloofwaardigheid

Walter Damen, de andere advocaat van Serry, mailde gewoon zelf naar de zogenaamde informant. A.D.B. bezorgde de advocaat 51 pagina's met notities over zijn beweerde gesprekken met de Clercq. "Als die informatie klopt, is het van fundamenteel belang. Want dan blijkt dat die put nooit gegraven is om het slachtoffer daarin onder te brengen. En dan blijkt dat een aantal betalingen niet gebeurd zijn via Pierre Serry."



De advocaten van de Clercq stellen zich vooral vragen bij de geloofwaardigheid van de informant. "Het is een charlatan, een leugenaar. Hij is zodanig ongeloofwaardig dat zelfs het OM het niet aan het dossier heeft gevoegd", aldus Sidney Smeets. "Een goede leugen bevat altijd een kern van waarheid, de man is een oplichter." De Clercq ontkent zelfs dat hij in Ieper een cel deelde met A.D.B.



Thomas Gillis, de andere advocaat van de Zeeuw, vroeg om alle notities van de informant te kunnen lezen. "Ik heb nu enkele pagina's doorgenomen, het is nogal wat. Sommige mensen van de pers hebben het wel allemaal, en wij niet. Dit is niet hoe we een strafproces voeren." Ook de verdediging van Franciscus Larmit wil alle documenten inkijken. "Die pagina's beginnen eind september 2016, ik wil ook zijn notities van de vijf maanden ervoor", aldus Frank Scheerlinck.

Vertragingsmanoeuvres

De advocaten van de familie Saelens hekelden de vertragingsmanoeuvres van de verdediging. Zij vinden dat de rechtbank in het vonnis ten gronde over die zaken kan oordelen. "Men komt gewoon om beurten met iets om het proces te bemoeilijken. De eerste de beste fantast kan hier het proces in de war sturen", aldus Jan Leysen. Ook Raf Verstraeten sloot zich daarbij aan. "Men wil klaarblijkelijk een probleem maken van de loyauteit van het openbaar ministerie en dat probleem nog exponentieel vergroten. Ik zou in geen honderd jaar meegaan in die démarche."



Ten slotte kreeg de advocaat van Elisabeth Gyselbrecht nog het woord. Luc Arnou stelde voor om A.D.B., de onderzoeksrechter en de belangrijkste speurder gewoon als getuigen te horen op een volgende zitting. "In die nota's staan zaken die bijzonder gedetailleerd zijn. Wij willen gewoon de waarheid kennen. We hebben al kostbare tijd verloren omdat het OM verstoppertje speelde."

Gesjoemel met computer

Het dossier over mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens is ook aan het moorddossier toegevoegd. De verdediging van André Gyselbrecht drong daar al maanden op aan. "Wij zijn in dit dossier over de ganse lijn buiten vervolging gesteld. Van alle verwijten is niets waar gebleken", zei procureur Céline D'Havé. Ze merkte op dat op de inleidingszitting verschillende advocaten al beweerden dat er sowieso kinderporno van de computer gewist was. "Ik vraag dan ook om over dat computerdossier geen getuigen op te roepen. Meester Platteau zegt zelf dat hij geen enkel bewijs heeft dat het parket achter het wissen zat."



De advocaat van André Gyselbrecht legde zich hier niet zomaar bij neer. "Ik smijt mijn kaarten weg als er 'gezeurd' wordt bij het delen van de kaarten. Maar hier kan ik niet weg, ik kan alleen aan de rechters zeggen dat het dossier niet correct is samengesteld." Platteau verwees naar bankuittreksels van Stijn Saelens, die al sinds 2012 in het dossier hadden moeten zitten. "Ze zijn vandaag neergelegd, omdat ik ernaar gevraagd heb. Dat gaat over het achterhouden van informatie, dat is van belang voor de geloofwaardigheid."



Ook over het mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens zette de advocaat nog een boompje op. "Niemand kan zien wat er gewist is, want het is ongelooflijk professioneel gebeurd. In pv's staat dat ze een veiligheidskopie nemen van de harde schijf en dat ze hem bestuderen." Van die veiligheidskopie is echter geen spoor. Platteau stak ook nog de draak met de bevindingen van de deskundige. "Die man beweert dat hij die bestanden kon recupereren, terwijl ze het bij de FBI en de CIA nog niet kunnen."

Geen nieuwe getuigenverhoren

De verdediging vroeg nog om opnieuw enkele getuigen op te roepen. Het ging onder anderen om onderzoeksrechter Koen Wittouck, hoofdinspecteur David Roelant en een mogelijke Nederlandse informant. A.D.B. beweert immers dat Evert de Clercq in de gevangenis van Ieper heel loslippig was over de feiten.



Na een schorsing van een uur bleek dat de rechtbank een tussenvonnis had gemaakt. "De rechtbank is van oordeel niet te moeten ingaan op het verzoek tot het horen van enige getuigen." Voorzitter Els D'Hooghe zei dat geen enkele van de gevraagde getuigen effectief getuige was van de feiten. "Momenteel is het horen van die getuigen niet noodzakelijk om tot de waarheid te komen." Over de overige argumenten zal de rechtbank pas bij het uiteindelijke vonnis oordelen.

Zitting eindigt in grote verwarring

Na het voorlezen van het tussenvonnis bepaalde de rechtbank onmiddellijk de pleitdata. De pleidooien zouden in principe moeten starten op 6 november en zouden twee weken in beslag nemen. In eerste instantie waren de pleidooien vanaf 16 oktober voorzien.



Platteau stelde zich vragen bij de zittingsbladen van de getuigenverhoren. "Er staat niets over pedofilie, terwijl mevrouw Verstuyf dat duidelijk wel gezegd heeft. Iedereen heeft het gehoord, verschillende kranten hebben het gemeld."



Ook de advocaten van Franciscus Larmit legden zich niet zomaar neer bij het tussenvonnis. "Er is niet gezegd dat het in beraad was. Ik heb niet kunnen deelnemen aan het debat want ik heb de stukken niet gelezen", aldus Joris Van Cauter. Frank Scheerlinck voegde eraan toe dat de mail met de notities van A.D.B. pas tijdens de zitting werd doorgestuurd.



De rechtbank ging niet verder in op de discussie en vertrok prompt, waardoor de zitting eindigde in grote verwarring. Momenteel wordt achter gesloten deuren wel nog het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling van Pierre Serry behandeld.

