26 arrestaties en 36 migranten gered bij grote politieactie tegen mensensmokkel Gelijktijdig 24 huiszoekingen in België en Groot-Brittannië HA

14 februari 2018

10u37

Bron: Belga 0 Bij een grootscheepse politieactie tegen mensensmokkel zijn gisterenavond 26 verdachten opgepakt en 36 migranten gered. Meer dan 250 Belgische en Britse agenten voerden in beide landen tegelijk in totaal 24 huiszoekingen uit, meldt de Britse ambassade in Brussel in een persbericht.

Het doelwit van de actie was een misdaadbende die migranten en drugs naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde. De slachtoffers werden vervolgens uitgebuit door hen tegen een laag loon in meerdere carwashbedrijven in Milton Keynes, in het zuiden van Engeland, aan het werk te zetten. Bij de huiszoekingen werden ook drugs en geld in beslag genomen, aldus nog de mededeling van de ambassade.

"De criminele bende dacht dat ze via wettelijke activiteiten hun activiteiten van mensen- en drugshandel kon verbergen", stelde de verbindingsofficier van de National Crime Agency in Brussel. Hij wees ook op de goede samenwerking met de Belgische federale politie en het federaal parket.