Grote brand in centrum van Parijs: geen slachtoffers

KMI waarschuwt met code geel voor intense neerslag en rukwinden: “De regen blijft op sommige plaatsen 24 uur aan een stuk vallen”

Het is vandaag eerst betrokken met geleidelijk intensere regen. Het KMI waarschuwt in bijna het hele land met code geel voor regen en wind. Die waarschuwing blijft nog tot vanavond gelden. In Vlaanderen wordt het vooral opletten in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg omdat er 20 tot 40 liter water per vierkante meter kan vallen. Aan de kust gaan de windstoten rond de middag richting 90 km/u. Het nummer 1722 werd geactiveerd voor brandweerbijstand bij situaties die niet levensbedreigend zijn.

14:53