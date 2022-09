Grootste Nederlandse vakbond eist automatische loonindexering

FNV legde die eis maandag op tafel, tijdens het ledenparlement. Concreet wil de vakbond een “automatische prijscompensatie” in alle cao’s. Dat houdt in dat een loon gekoppeld is aan de inflatie, die in augustus 12 procent bedroeg in Nederland. FNV wil die koppeling vormgeven door een systeem waarin jaarlijks op 1 januari de lonen worden aangepast. Daarin wordt het inflatiecijfer met terugwerkende kracht verwerkt.

Dat komt dus neer op een automatische indexering van de lonen zoals in België gebeurt. “Dat systeem van automatische stijging van de lonen met de inflatie was in Nederland tot de jaren tachtig van kracht. Nu geldt het enkel nog in de havens en in een aantal cao’s en bedrijven”, vertelt FNV-woordvoerster José Kager. “Wij strijden voor een invoering in alle cao’s.” Momenteel geldt het systeem van automatische prijscompensatie maar in een cao op tien.

Winstprijsspiraal

Of dan niet een achteruitgang van de competitiviteit van de bedrijven dreigt, waar de werkgevers in België voor waarschuwen? “De winst van de bedrijven in Nederland is erg hoog en ze willen dat op peil houden. Er is eerder gevaar voor een winstprijsspiraal”, aldus nog Kager. “En in geval van bedrijven die het echt slecht doen, kunnen de vakbonden nog steeds hun eisen matigen.”

Samen met de automatische prijscompensatie legt de vakbond ook een hoge looneis op tafel dit jaar: wellicht 12 procent, net zoals de inflatie. “Daarmee herstellen we enkel het verlies aan koopkracht, er is niet eens verbetering van de koopkracht.”