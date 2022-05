“Grootste klappen vallen bij lagere middenklasse”: volgens economen komt renteverhoging ECB te laat

Eindelijk koelt vastgoed­markt af: “Er gaat weer onderhan­deld kunnen worden over de prijs”

De vastgoedactiviteit in ons land koelt gevoelig af. In april werden 6,8% minder compromissen getekend dan in dezelfde maand vorig jaar. “Die lagere druk op de markt zal het voor kandidaat-kopers weer mogelijk maken om te onderhandelen over de prijs.”

6 mei