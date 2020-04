Grootste concertorganisator van Nederland vreest voor zomerfestivals Belga

03 april 2020

14u11 0 MOJO, de grootste concertorganisator van Nederland, maakt zich ernstig zorgen over alle festivals de komende zomer. Zelfs als de Nederlandse overheid de coronamaatregelen voor de zomer kan afschalen, is het erg onzeker of grote evenementen als Lowlands of Pinkpop kunnen doorgaan. Dat stelt directeur John Mulder vrijdag in een interview met het muziekplatform 3voor12.

“Het rare is dat we op een enkele band na, geen afzeggingen hebben voor de zomerfestivals. Je zou denken dat een Amerikaanse groep nu stelt: ik ga in juni echt niet naar Europa. We krijgen wel telefoontjes: gaat het door, wat vinden jullie ervan? Iedereen wacht op het moment dat het echt niet kan, tot een situatie van overmacht ontstaat”, aldus Mulder.

Het zou volgens Mulder desastreus zijn als de overheid pas half mei beslist of er na 1 juni weer evenementen kunnen plaatsvinden.

Als artiesten beslissen om niet te komen kan dat een sneeuwbaleffect hebben. John Mulder, directeur MOJO

“In theorie gaat alles door, en daar gaan we dan ook voor. Er zijn nog twee elementen die een rol spelen: als artiesten beslissen om niet te komen, kan dat een sneeuwbaleffect hebben. En krijgen we voor 1 juni de internationale vliegindustrie weer aan de praat? Want als we artiesten en hun spullen niet van A naar B krijgen, houdt het ook op.”

Als alle concerten en festivals in de zomer moeten worden geschrapt, gaat dat grote gevolgen hebben, ook voor MOJO zelf. Maar MOJO is veerkrachtig en financieel gezond.

“Zeker als we de meeste shows naar het najaar kunnen verplaatsen, dat is uitgestelde omzet.”