Groen wil verder gaan dan bestaande quotaregels: "Helft lijsttrekkers in 2019 moet vrouw zijn" Redactie

08 april 2018

10u11

Bron: Het Nieuwsblad, De Standaard 0 Bij de verkiezingen van 2019 wil Groen alle lijstrekkersplaatsen gelijk verdelen tussen mannen en vrouwen. De partij gaat daarmee verder dan de bestaande quota, die enkel pariteit binnen dezelfde lijst vereisen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis.

Van de in totaal dertien lijsttrekkers voor het Europees, federaal en Vlaams Parlement moeten er dus zes à zeven vrouw zijn. Bij de vorige verkiezingen in 2014 telde Groen nog vijf vrouwelijke lijsttrekkers.

De aanleiding zou de heisa rond het recente statement van Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld) zijn. Vorige maand zegde hij een debat af omdat er geen enkel vrouwelijk panellid afgevaardigd was. "Dat is wat je krijgt als de meerderheid van de lijsttrekkers mannelijk is", zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). "Een overwicht aan mannen wordt dan onvermijdelijk bij de topposities, zoals fractieleiders en ministers."

Groen roept de andere partijen dan ook op om hetzelfde te doen, en dus verder te gaan dan de huidige quotaregels.