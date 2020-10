Groen: “Slap klimaatbeleid van Demir jaagt Vlaanderen op kosten” AMPH

10 oktober 2020

Volgens Groen geeft Vlaams klimaatminister Zuhal Demir (N-VA) een vertekend beeld over het feit dat Vlaanderen de klimaatdoelstellingen niet haalt en daar nu een prijs voor betaalt. " We leveren al jaren half werk. Als je bindende afspraken niet nakomt, staat daar iets tegenover", reageert Chris Steenwegen (Groen) op het voortgangsrapport waaruit blijkt dat de Vlaamse uitstoot niet gevoelig daalde.

"Het is niets nieuws dat het verlagen van de broeikasgassen een pijnpunt is in Vlaanderen. Toch sluit de regering haar ogen daarvoor. "De uitstoot van broeikasgassen moest tegen 2020 dalen met 15,7 procent tegenover 2005. Dat bleef haperen op 3 procent omdat Vlaanderen weinig echt groene ambities heeft. We weten al jaren dat Vlaanderen veel te weinig doet om de doelstellingen te halen. Daarom riskeren we nu boetes te moeten betalen. Omdat de Vlaamse regering geen groene ambities heeft, betalen de Vlamingen de prijs", stelt Steenwegen.

“We weten exact wat er moet gebeuren”

Volgens Groen heeft Vlaanderen geen overtuigend plan om de broeikasgassen aan te pakken. "Nochtans weten we exact wat er moet gebeuren. De snelheid waarmee we onze huizen renoveren, moet verdrievoudigen. We moeten sneller de omslag maken naar alternatieve energie en meer inzetten op gedeeld vervoer en fietsen. De Vlaamse regering kan onze landbouw verder verduurzamen en eindelijk echt kiezen voor een betonstop."

Green Deal

Steenwegen weet dat de investeringen die hiermee gepaard gaan, jobs opleveren en Vlaanderen voorbereiden op de toekomst. "Europa voorziet hiervoor geld via zijn Green Deal. Hoog tijd dus dat Vlaanderen zich, net als Wallonië, Brussel en nu ook de federale regering, de schouders zet onder die Green Deal. Minister Demir moet stoppen met haar slap klimaatbeleid te verschuilen achter onhaalbare doelstellingen", stelt Steenwegen.